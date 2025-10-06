Меркель: Пандемия COVID-19 повлияла на решение Путина напасть на Украину
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.
Об этом она рассказала в интервью венгерскому проекту Partizan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Она отметила, что во время пандемии не было возможности проводить прямые переговоры с Путиным, что усложнило поиск компромиссов по Украине. Меркель добавила, что личные встречи были невозможны, а видеоконференций мало.
"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов", - сказала Меркель. По ее мнению, именно коронавирус стал главной причиной того, что Россия политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.
А якою ж була причина спалення кацапами Батурина? Насправді причина - це вкрай шовіністична імперська натура того різнонаціонального зброду, який іменує себе русскімі.
А у 2008 та 2014 році, вона зовсім по іншому щебетала, разом з шредером, своєму прутінферштейну!?!?!
"Так вона оно чє, Міхалич!" (с)
Цікаво, про які такі компроміси вона говорить, які не встигли знайти перед ковідом?
МЕРКЕЛЬ СЛАВА
АМНАЯ АЖ ЖУТЬ ,,