Меркель: Пандемия COVID-19 повлияла на решение Путина напасть на Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Об этом она рассказала в интервью венгерскому проекту Partizan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Она отметила, что во время пандемии не было возможности проводить прямые переговоры с Путиным, что усложнило поиск компромиссов по Украине. Меркель добавила, что личные встречи были невозможны, а видеоконференций мало.

"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов", - сказала Меркель. По ее мнению, именно коронавирус стал главной причиной того, что Россия политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

