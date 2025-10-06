РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11895 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
4 522 50

Меркель: Пандемия COVID-19 повлияла на решение Путина напасть на Украину

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Об этом она рассказала в интервью венгерскому проекту Partizan, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Она отметила, что во время пандемии не было возможности проводить прямые переговоры с Путиным, что усложнило поиск компромиссов по Украине. Меркель добавила, что личные встречи были невозможны, а видеоконференций мало.

"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов", - сказала Меркель. По ее мнению, именно коронавирус стал главной причиной того, что Россия политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Меркель Ангела (2126) путин владимир (32260) коронавирус (17044) война в Украине (6421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
І що воно несе? Що з літ, що з розуму...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:15 Ответить
+14
Собачки путінської злякалась, ага!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:13 Ответить
+13
Це все вірус. А валодя харошій парєнь
показать весь комментарий
06.10.2025 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собачки путінської злякалась, ага!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:13 Ответить
І що воно несе? Що з літ, що з розуму...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:15 Ответить
😁 От погано, що навіть керівники держав не вччть європейську історію і томв не розцміють суті речей, а отже і рішення приймають вкрай невдалі. Це все одно, що заявити, начебто причиною походу Тухачевського і Єгорова на Варшаву у 1920му році була пандемія так званої іспанки (грипу), яка тривала з січня 2018-го по 1920-й рік. 😁😁😁
А якою ж була причина спалення кацапами Батурина? Насправді причина - це вкрай шовіністична імперська натура того різнонаціонального зброду, який іменує себе русскімі.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:36 Ответить
В ***** був такий довгий стіл,що контакт би виглядав,як у збоченців)))
показать весь комментарий
06.10.2025 13:15 Ответить
Комсомолка з гiтлер югенду вiднайшла Америку. Щоби розпочати вiйну, кацапи, через китайце-уханьцiв запустили корона вiрус-19. Думали, що захiдна економiка зачахне, як i люди обезсиляться...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:50 Ответить
Лiтом, 2019р, Кацапи розпочали вiйськовi навчання бiля якогось кацап-бiологiчного пiдприемства, ще й по сумiсництву з китайцями-уханцями. I це за 200км вiд китайського кордону. Та щось пiшло не так. На тому пiдприемствi стався вибух... Китайцiв , як Фома дiтородним органом, здмухнуло до своеi Уханi... Опiсля й почалася вся ця канiтель з корона-вiроусом-19, в Европi корана-вiрус почав косити людей у 2020 роцi, а через 2 роки кацапи розпочали вiйну в Украiнi. Амери до цих пiр ведуть розслiдування, звiдки вилiз вiрус i чи не було це злочином проти людства. ЗЫ... та на козлостанi, пока вiрус добрався iз сибiрських чiгiрей до москви, на тому транссибi, корона вiрус стiльки цапорилих загубив, ну, цiлу тьму. Та ще й кацапмедицина допомогла кацапiв загеноцидити. Адже в надii, що у них почнуть купувати вакцину, проти коронавiрусу, кремлядь поквапилася заявити на весь свiт, ще в сiчнi 2020 р, що мае п`ять вакцин. Китай вякнув, що вже мае 2 вакцини. (Захiд тiльки близько лiта винайшов вакцину, а це значить , що кацапи своi 5 вакцин вже мали ще в момент, коли коронавiрус-19 почав поширюватись, ще в 2019 р.). Та те все пусте, бо кацап-вакцина, проти ковiд-19, була створена на базi вакцини проти ящуру, в 1960-х роках(для великоi рогатоi худоби). Кацап-вакцини мали вмiст тяжких металiв, тому косили кацапiв додатково. Адже тяжкi метали накопичуються в органiзмi i практично не виводяться з нього . А скiльки ще в близькому майбутньому кацапiв та йо.бикiв виздихае, як наслiдок прищеп кацапвакцинами, хтозна.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:46 Ответить
Це все вірус. А валодя харошій парєнь
показать весь комментарий
06.10.2025 13:16 Ответить
Вали все на коронавірус і попередників
показать весь комментарий
06.10.2025 13:16 Ответить
І тут стару камсамолку, понесло ….
А у 2008 та 2014 році, вона зовсім по іншому щебетала, разом з шредером, своєму прутінферштейну!?!?!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:17 Ответить
Ковід ***** і меркельші мозок виїв і звів з розуму? А на Грузію ***** чому напав і хто винен? Чи чому ***** міста в Сірії стирало з лиця землі?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:19 Ответить
Ты сама COVID, ты ещё хуже,то что ты нам в Европе устроила и во , что ты нашу жизнь превратила!!!!А ещё ты комсомолка отключила наши хорошо защищённые реакторы и посадила нас на Головку Путина!И ездила к Обама , чтобы он не дал Указание оружие.Halst du Klappe!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:19 Ответить
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3578051

"Так вона оно чє, Міхалич!" (с)
показать весь комментарий
06.10.2025 13:20 Ответить
Если бы не КОВИД, то Янелох бы посмотрел в глаза }{уйлу в поисках там мира, как и обещал.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:21 Ответить
Шо ця стара ***** меле?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:21 Ответить
Їй вже не вистачає уваги, тому вона про себе вирішила нагадати.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:30 Ответить
Скажіть цій жабі що в 2013-2014 році коли ***** напало на Україну ще коронавірусу не було в проекті
показать весь комментарий
06.10.2025 13:21 Ответить
От-от !!! А жабі заважали великі яйця і х... пуйла в горлі.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:52 Ответить
чому ви кончені потвори намагаєтесь відмазати ху%ла
показать весь комментарий
06.10.2025 13:21 Ответить
Цю божевільну треба відправити в палату до Трампа.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:21 Ответить
...а пташиний грип змусив напасти у 2014р.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:26 Ответить
коли ця потвора здохне я бажаю смертельно пекла до смерті і після неї
показать весь комментарий
06.10.2025 13:26 Ответить
Меркель також вдарив ковід, **** хвора на всю голову!!!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:31 Ответить
Нємцов ще до Ковіду йому поставив діагноз, а ви все толерували і фінансово накачували кремлівського упиря.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:33 Ответить
Схоже, що коронавірус зачепив мозок Меркель….
показать весь комментарий
06.10.2025 13:33 Ответить
ну на саму Меркель ковід вплинув катастрофічно - здуріла і несе маячню
показать весь комментарий
06.10.2025 13:34 Ответить
Не путлєр винуватий... І не Меркель, яка закидала путлєра грошима... А ковід! Вот оно в чьом, Петровічь!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:35 Ответить
Халтурна спроба відмазати кремлівського нациста.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:36 Ответить
У махрової штазістки гроші закінчуються, на старість вирішила підзаробити ?

Цікаво, про які такі компроміси вона говорить, які не встигли знайти перед ковідом?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:37 Ответить
вона там придурюється чи придурковата? кому з українців на її думку трєба чути якісь виправдання про те пуйло амбіціозне? і для українців що ця хвойда стара що її пуйло взагалі хто такі щоб ви повчали як треба українцям жити?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:38 Ответить
Вон оно чё, Михалыч...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:41 Ответить
путєн в крайней стєпєні нєвіновній - ето всьо ковід проклятий
показать весь комментарий
06.10.2025 13:47 Ответить
Може ще шредера спитати? Впевнений, що він знайде не менш переконливу причину. Ну і як же ж без карин кнайсль? Ця точно знає.

показать весь комментарий
06.10.2025 13:47 Ответить
"Шура, запускайте Берлагу".
показать весь комментарий
06.10.2025 13:47 Ответить
от саме так хай трибуналу і виконує, ще сльозу пустити можна, і одежинку латану.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:47 Ответить
диви хто з нафталину попер)) до дуету, баба меркель, не бажаєшь шрьодера погукати, надвох ви там такі таємниці розповідати станете..сиди, гніда комсомольська, та мовчи в гончірочку, ціліша залишишься.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:48 Ответить
Що вона за хєрню верзе? Через коронавірус Володєнькі не вистачило теплих зустрічей, обнімашек і потеревенькати про пєчєнєгів, половцєв, НАТО і Україну? А через телевізор він охолов, здичав і почав війни? Маразм.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:50 Ответить
Короче все виноваты, кроме x#йла и рашки. Тоже самое говорит трамп, орбан, фицо и далее по списку.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
Не перекладай все на вірус,агентка КДБ-ФСБ. Здала енергетику Німеччини кацапам, а вірус винний,тютіна за ліве яйце вкусив.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:56 Ответить
Правильно буде, що рiшення про напад на Украiну, вплинуло на рiшення використати коронавiрус iз кацаплабораторiй, як бiологiчну зброю проти Заходу, шоби звести на нiвець супротив Заходу... Та щось у хутiн пуя пiшло не так.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:59 Ответить
Напад на Украiну = широко масштабний напад.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:04 Ответить
старая комсомольская ************ меркел уже не знает что еще выдумать

показать весь комментарий
06.10.2025 14:05 Ответить
Прийшов час відробляти кгбешні кошти.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:10 Ответить
Взагалі-то ковід як раз відстрочив вторгнення.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:18 Ответить
,,СЛАВА ПАНДЕМИИ
МЕРКЕЛЬ СЛАВА
АМНАЯ АЖ ЖУТЬ ,,
показать весь комментарий
06.10.2025 14:23 Ответить
****** Меркель вплинула на рішення Путіна напасти на Україну
показать весь комментарий
06.10.2025 14:36 Ответить
Covidом захворіло ху...ло і сеча в голову йому бахнула,і воно рішило напасти на Україну.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:46 Ответить
Бытют мнения, что не только против Украины. И вклад самой Меркель в том, сложно недооценить.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:51 Ответить
 
 