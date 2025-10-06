Меркель: Пандемія COVID-19 вплинула на рішення Путіна напасти на Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю угорському проєкту Partizan, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Вона зазначила, що під час пандемії не було можливості проводити прямі переговори з Путіним, що ускладнило пошук компромісів щодо України. Меркель додала, що особисті зустрічі були неможливі, а відеоконференцій замало.

"Якщо ви не можете зустрітися, якщо ви не можете обговорити свої розбіжності віч-на-віч, ви не знайдете нових компромісів", - сказала Меркель. На її думку, саме коронавірус став головною причиною того, що Росія політично радикалізувалася і зрештою напала на Україну.

