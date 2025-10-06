5 649 23
Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремели взрывы, есть разрушения
В понедельник, 6 октября, Тюменский НПЗ, что в России, атаковали дроны. Зафиксированы повреждения объекта.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Власти Тюменской области РФ заявили об "обезвреживании" трех дронов на территории предприятия. Там говорят, что якобы не допустили взрывов и пожара.
Осторожно, на видео нецензурная лексика!
В то же время местные телеграм-каналы распространяют видеокадры, на которых к месту инцидента едет большое количество автомобилей пожарной службы. А на опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории НПЗ.
Жители Тюмени также сообщали о двух взрывах.
Топ комментарии
+14 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий06.10.2025 20:54 Ответить Ссылка
+10 Fish Man
показать весь комментарий06.10.2025 20:38 Ответить Ссылка
+7 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий06.10.2025 20:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тепер вже й SibireaBomber
чекаємо на ChinaBomber
невідомої країни, але зібрані виключно з китайських комплектуючих.
.
Думаю ППО там потужне.
.
с сєвєрного Казахстана.
но "мы сейчас ответим!"
.
для демонстрації можливостей вразити кацапський нафтопром навіть у "дальокой Сибири"
Слава ЗСУ!
.
.
Зелёное море тайги..."
ЗСУ відкоркували Сибір !
далі буде !
.