Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
5 649 23

Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремели взрывы, есть разрушения

В понедельник, 6 октября, Тюменский НПЗ, что в России, атаковали дроны. Зафиксированы повреждения объекта.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Власти Тюменской области РФ заявили об "обезвреживании" трех дронов на территории предприятия. Там говорят, что якобы не допустили взрывов и пожара.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

В то же время местные телеграм-каналы распространяют видеокадры, на которых к месту инцидента едет большое количество автомобилей пожарной службы. А на опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории НПЗ.

нпз
Фото: соцсети

Жители Тюмени также сообщали о двух взрывах.

Читайте также: НПЗ в Ленинградской области РФ остановил крупнейшую установку после атаки украинских дронов, - Reuters

Автор: 

НПЗ (320) атака (585) дроны (4981)
Топ комментарии
+14
Критичні руйнування, не інакше туди влучило 3 фламінго по 1000 кг вибухівки кожне.
06.10.2025 20:54 Ответить
+10
Двіжуха, ка і хотів )(уйло.
06.10.2025 20:38 Ответить
+7
Тюмень - це вже за Уралом - наші руки стають довшими
06.10.2025 20:40 Ответить
"СУЕТА"...
06.10.2025 21:08 Ответить
Тюмень - це вже за Уралом - наші руки стають довшими
06.10.2025 20:40 Ответить
не варто відкидати версії про татарських повстанців, які із вкрадених в Алабуга складових по ночах в гаражах складають дрони і обстрілюють по периметру кордони суверенної республіки татарстан на ближніх і дальніх підступах...тюмень, це вже дальні підступи
06.10.2025 21:21 Ответить
щойно були UralBomber,

а тепер вже й SibireaBomber

чекаємо на ChinaBomber
невідомої країни, але зібрані виключно з китайських комплектуючих.

.
06.10.2025 22:01 Ответить
Цікаво. Від Харкова 2100 кілометрів якщо просто летіти по прямій.
Думаю ППО там потужне.
06.10.2025 20:44 Ответить
там взагалі ппо нема
06.10.2025 20:46 Ответить
З великою вирогідністю, їх запускають або з территорії рф або з сусідніх країн.
06.10.2025 20:52 Ответить
запускають або з территорії Свердловской народной республики або з Красноярской народной республики, можливо це відповідь Алтайськой народной республики
06.10.2025 21:07 Ответить
ймовірніше з суверенної республіки татарстан...там молоді повстанці на заводі в Алабуга вже освоїли випуск дронів і тепер пуляють в різні боки
06.10.2025 21:23 Ответить
з Казанського народного ханства або з Башкірського демократичного емірату...

.
06.10.2025 22:12 Ответить
да, да, конечно.
с сєвєрного Казахстана.
но "мы сейчас ответим!"

.
06.10.2025 22:03 Ответить
06.10.2025 20:50 Ответить
Має бути величезний вогонь і дим а не побитий штфер.
06.10.2025 20:51 Ответить
дрони летіли, скоріш за все, з мінімальною БЧ -
для демонстрації можливостей вразити кацапський нафтопром навіть у "дальокой Сибири"

Слава ЗСУ!

.
06.10.2025 22:09 Ответить
На добраніч малята...
06.10.2025 20:56 Ответить
пізд..ць Казахстану...
06.10.2025 20:56 Ответить
це на адресу товаріща Сі ?

.
06.10.2025 22:14 Ответить
Як ********* одразу, заплювали лайном по мережі, «і то не так, і тим не туди», а воно ж все зрозуміло! Благодатний вогонь з України зійшов на цілі в Тюмені, - колонії московитів!!
06.10.2025 21:01 Ответить
"Под крылом самолёта о чем-то поет
Зелёное море тайги..."
06.10.2025 21:22 Ответить
Це потужно чи незламно ?
06.10.2025 21:48 Ответить
це просто класично і красиво!

ЗСУ відкоркували Сибір !
далі буде !

.
06.10.2025 22:16 Ответить
 
 