Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремели взрывы, есть разрушения

В понедельник, 6 октября, Тюменский НПЗ, что в России, атаковали дроны. Зафиксированы повреждения объекта.

Власти Тюменской области РФ заявили об "обезвреживании" трех дронов на территории предприятия. Там говорят, что якобы не допустили взрывов и пожара.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

В то же время местные телеграм-каналы распространяют видеокадры, на которых к месту инцидента едет большое количество автомобилей пожарной службы. А на опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории НПЗ.

Фото: соцсети

Жители Тюмени также сообщали о двух взрывах.

