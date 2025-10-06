РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
458 1

НПЗ в Ленинградской области РФ остановил крупнейшую установку после атаки украинских дронов, - Reuters

нпз

Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил установку первичной переработки нефти CDU-6 после атаки украинских дронов и пожара в ночь на 4 октября.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным собеседников агентства, установка имеет мощность 160 тысяч баррелей в день, что составляет около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Источники говорят, что ремонт продлится около месяца.

Также собеседники агентства добавили, что во время ремонта НПЗ будет работать на 70% за счет других установок, которые будут превышать свои производственные возможности.

"Киришинефтеоргсинтез" - это один из крупнейших российских НПЗ. По данным источников, в 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составляло 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что в ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Смотрите также: Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

НПЗ (320) россия (97533) атака (585) дроны (4981)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непогано, а через місяць ще раз прилетить.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:26 Ответить
 
 