НПЗ в Ленинградской области РФ остановил крупнейшую установку после атаки украинских дронов, - Reuters

Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил установку первичной переработки нефти CDU-6 после атаки украинских дронов и пожара в ночь на 4 октября.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным собеседников агентства, установка имеет мощность 160 тысяч баррелей в день, что составляет около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Источники говорят, что ремонт продлится около месяца.

Также собеседники агентства добавили, что во время ремонта НПЗ будет работать на 70% за счет других установок, которые будут превышать свои производственные возможности.

"Киришинефтеоргсинтез" - это один из крупнейших российских НПЗ. По данным источников, в 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составляло 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что в ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

