УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 863 9

НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після атаки українських дронів, - Reuters

нпз

Кіришський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 після атаки українських дронів та пожежі в ніч на 4 жовтня.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників агентства, установка має потужність 160 тисяч барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Джерела кажуть, що ремонт триватиме близько місяця.

Також співрозмовники агентства додали, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищуватимуть свої виробничі можливості.

"Кіришінафтооргсинтез" - це один із найбільших російських НПЗ. За даними джерел, 2024 року завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Дивіться також: Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

НПЗ (731) росія (68224) атака (592) дрони (5907)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непогано, а через місяць ще раз прилетить.
показати весь коментар
06.10.2025 19:26 Відповісти
через який місяць..!? Кожен тиждень пиз**ячіть !!!
показати весь коментар
06.10.2025 19:44 Відповісти
Навіщо? Є купа інших заводів. Вони теж чекають на наші дрони. А як тільки вони поставлять дуже дороге іноземне обладнання на цьому заводі - можна і прилітати знов.
показати весь коментар
06.10.2025 19:46 Відповісти
Звісно прилетить. І навіть може прилетіти раніше. Бо якщо інші установки там працюють на межі можливостей, то це означає - будь-яке додаткове ураження спричинить ще більш вибухові та палаючі наслідки, ніж вони ж могли бути в "штатній" роботі установок.
показати весь коментар
06.10.2025 19:57 Відповісти
Служба Божа України, попрацюйте ще! Будьласочка!
Пітєр стане, дуже хочеться це побачить!
показати весь коментар
06.10.2025 19:39 Відповісти
Якій Пітер? То чЛенінбург!
показати весь коментар
06.10.2025 20:25 Відповісти
Та добийте вже той нпз.
показати весь коментар
06.10.2025 20:12 Відповісти
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показати весь коментар
06.10.2025 20:21 Відповісти
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
показати весь коментар
06.10.2025 20:22 Відповісти
 
 