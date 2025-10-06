НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після атаки українських дронів, - Reuters

Кіришський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 після атаки українських дронів та пожежі в ніч на 4 жовтня.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників агентства, установка має потужність 160 тисяч барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Джерела кажуть, що ремонт триватиме близько місяця.

Також співрозмовники агентства додали, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищуватимуть свої виробничі можливості.

"Кіришінафтооргсинтез" - це один із найбільших російських НПЗ. За даними джерел, 2024 року завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Дивіться також: Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області. ВІДЕО+ФОТО