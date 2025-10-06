НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після атаки українських дронів, - Reuters
Кіришський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 після атаки українських дронів та пожежі в ніч на 4 жовтня.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовників агентства, установка має потужність 160 тисяч барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу.
Джерела кажуть, що ремонт триватиме близько місяця.
Також співрозмовники агентства додали, що під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищуватимуть свої виробничі можливості.
"Кіришінафтооргсинтез" - це один із найбільших російських НПЗ. За даними джерел, 2024 року завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.
Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Пітєр стане, дуже хочеться це побачить!
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.