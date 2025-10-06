Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером понедельника, 6 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 18:19 ВС сообщили:
- Вражеский разведывательный БпЛА на Харьковщине на северо-востоке от н.п. Печенеги.
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
В 18:56 ВС сообщили:
- БпЛА на западе Харьковщины курсом на юг.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
- БпЛА на юге Запорожья курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА с севера на Черниговщине курсом на юго-западное направление.
В 19:39 сообщалось:
БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину, на восток.
БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
В 20:57 ВС сообщили:
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на юг.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
- БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину.
В 21:01 ВС сообщили:
- БпЛА на севере Запорожья курсом на юго-западное направление.
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
В направлении Харькова ударные беспилотники. Во время тревоги находитесь в укрытиях, - сообщалось в 21:13.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль