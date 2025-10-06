Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером понедельника, 6 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 18:19 ВС сообщили:

Вражеский разведывательный БпЛА на Харьковщине на северо-востоке от н.п. Печенеги.

БпЛА на юге Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

В 18:56 ВС сообщили:

БпЛА на западе Харьковщины курсом на юг.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

БпЛА на юге Запорожья курсом на Днепропетровщину.

БпЛА с севера на Черниговщине курсом на юго-западное направление.

В 19:39 сообщалось:

БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину, на восток.

БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

В 20:57 ВС сообщили:

БпЛА на севере Полтавщины курсом на юг.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину.

В 21:01 ВС сообщили:

БпЛА на севере Запорожья курсом на юго-западное направление.

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

В направлении Харькова ударные беспилотники. Во время тревоги находитесь в укрытиях, - сообщалось в 21:13.

Больше читайте в нашем Telegram-канале