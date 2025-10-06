Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері понеділка, 6 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 18:19 ПС повідомили:
- Ворожий розвідувальний БпЛА на Харківщині на північному сході від н.п.Печеніги.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
О 18:56 ПС повідомили:
- БпЛА на заході Харківщини курсом на південь.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
- БпЛА на півдні Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА з півночі на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.
О 19:39 повідомлялося:
БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину, на схід.
БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
О 20:57 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину.
О 21:01 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на південно-західний напрямок.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
"В напрямку Харкова ударні безпілотники. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:13.
