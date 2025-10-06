УКР
Новини Атака безпілотників
715 0

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері понеділка, 6 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 18:19 ПС повідомили:

  • Ворожий розвідувальний БпЛА на Харківщині на північному сході від н.п.Печеніги.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

О 18:56 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • БпЛА на півдні Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з півночі на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.

О 19:39 повідомлялося:

БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину, на схід.

БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

О 20:57 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Полтавщину.

О 21:01 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Запоріжжя курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

"В напрямку Харкова ударні безпілотники. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 21:13.

