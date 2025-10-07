Украина ведет переговоры с G7 об укреплении энергетической устойчивости перед зимой

Украина продолжает активные переговоры с международными партнерами о расширении помощи энергетическому сектору перед началом отопительного сезона

"О неотложных потребностях Украины в оборудовании и ресурсах для быстрых ремонтов после российских атак и возможных дополнительных механизмах поддержки министр энергетики Украины Светлана Гринчук пообщалась на заседании лидеров группы G7+", - говорится в сообщении.

Обсуждение стало продолжением экстренного заседания группы G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия нанесла новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что снова обострило ситуацию в прифронтовых областях. Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях атак и ходе восстановительных работ.

"В текущем году враг изменил тактику, но не намерения. Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам прифронтовых регионов, пытаясь погрузить территории в сплошную темноту и холод. Среди целей врага и украинская газовая инфраструктура. Для нас важна любая помощь партнеров для восстановления и усиления защиты инфраструктуры, накопления резервов оборудования, а также содействие в создании дополнительных запасов импортируемого природного газа накануне зимы. Мы благодарны союзникам за уже оказанную поддержку", - подчеркнула Гринчук.

По ее словам, уже сформирован перечень первоочередных потребностей для поддержания энергетической устойчивости, который будет передан группе G7+.

"Поставка дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, дополнительные финансовые ресурсы, помощь в быстром поиске, доставке и установке оборудования, которое может функционально заменить поврежденное, - среди наших приоритетов. Благодарна за услышанные сегодня слова поддержки от международных партнеров, готовность усиливать сотрудничество в рамках действующих механизмов и искать новые инструменты укрепления нашей энергетической устойчивости", - подчеркнула министр.