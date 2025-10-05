Распространяемая в соцсетях информация об экстренных отключениях света по всей стране является фейком, - Минэнерго
В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется недостоверная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.
Так, отмечается, что для придания правдоподобности, эти фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Министерства энергетики Украины.
"Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей - это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции.
Мошенники таким образом пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию", - рассказали в министерстве.
В Минэнерго отмечают, что актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения, в случае их введения, публикуются исключительно на официальных ресурсах ваших местных облэнерго: "Чтобы не стать жертвой дезинформации, призываем доверять только проверенным источникам. Всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в вашем регионе".
ніби такого не було і влада мощно підготувалась
Тільки запитайте в чернігівчан, як у них зі світлом. Чи Чернігів - то якась інша Україна?
але, це все фейк!
ФЕЙК, це вся z-елена "влада", бо нічого не зробила до осені, щоб не було блекаутів!
Й доречі, тотальні відключення на Львівщині, Харківщині, Київщині, Сумщені, Вінничені теж ФЕЙК, біс Вас забери!?!
НЕ ВІРТЕ ВСЬОМУ ЦЬОМУ ЛАЙНУ!
ЧЕРНІГІВЩИНА Й ЧАСТКОВО КИЇВЩЕНА ЗНЕСТРУМЛЕНІ!
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок робити за 4 роки,, надати у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???