Распространяемая в соцсетях информация об экстренных отключениях света по всей стране является фейком, - Минэнерго

Фейки об отключении света

В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется недостоверная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Так, отмечается, что для придания правдоподобности, эти фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Министерства энергетики Украины.

"Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей - это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции.

Мошенники таким образом пытаются увеличить аудиторию своих каналов, распространяя ложную информацию", - рассказали в министерстве.

В Минэнерго отмечают, что актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения, в случае их введения, публикуются исключительно на официальных ресурсах ваших местных облэнерго: "Чтобы не стать жертвой дезинформации, призываем доверять только проверенным источникам. Всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в вашем регионе".

ну да
ніби такого не було і влада мощно підготувалась
05.10.2025 14:35 Ответить
Коли ви житель Сумської чи Чернігівської обл - і в вас немає світла - не вірте очам своїм - це фейк!
05.10.2025 14:35 Ответить
"Не по всій країні", звичайно. В окупрваному Криму, на Херсонщині і Запоріжжі, зайнятими рашистами - чомусь немає екстрених відключень.
Тільки запитайте в чернігівчан, як у них зі світлом. Чи Чернігів - то якась інша Україна?
05.10.2025 14:35 Ответить
от коли в ліфті застряг після десятої, і телефон розряджений, ото я понімаю.
але, це все фейк!
05.10.2025 14:40 Ответить
В Запорожье сегодня, после прилета фейковых дронов и ракет, полгорода без света. Все збс.
05.10.2025 14:52 Ответить
Тобто, сьогодні чотири години я сидів без світла, бо мені так схотілося.
05.10.2025 15:14 Ответить
Фейк, це те, що пищуть про не відключення, не влучання, не припинення енергопостачання!
ФЕЙК, це вся z-елена "влада", бо нічого не зробила до осені, щоб не було блекаутів!
Й доречі, тотальні відключення на Львівщині, Харківщині, Київщині, Сумщені, Вінничені теж ФЕЙК, біс Вас забери!?!
НЕ ВІРТЕ ВСЬОМУ ЦЬОМУ ЛАЙНУ!
ЧЕРНІГІВЩИНА Й ЧАСТКОВО КИЇВЩЕНА ЗНЕСТРУМЛЕНІ!
05.10.2025 15:40 Ответить
За фейки треба КАРАТИ на ділі, а за невиконання посадовими особами з Урядового кварталу, з 2019 року, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок робити за 4 роки,, надати у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
05.10.2025 15:41 Ответить
В Киеве есть отключения. Редко и не долго, но и без предупреждения.
05.10.2025 15:48 Ответить
 
 