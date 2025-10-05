УКР
Поширювана у соцмережах інформація про екстрені відключення світла по всій країні є фейком, - Міненерго

Фейки про відключення світла

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

Так, зазначається, що для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.

"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шахраї таким чином намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію", - розповіли в міністерстві.

У Міненерго наголошують, що актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах ваших місцевих обленерго: "Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у вашому регіоні".

Також читайте: Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго

електроенергія (6391) фейк (760) Міненерго (1472) відключення світла (1122)
ну да
ніби такого не було і влада мощно підготувалась
показати весь коментар
05.10.2025 14:35 Відповісти
Коли ви житель Сумської чи Чернігівської обл - і в вас немає світла - не вірте очам своїм - це фейк!
показати весь коментар
05.10.2025 14:35 Відповісти
"Не по всій країні", звичайно. В окупрваному Криму, на Херсонщині і Запоріжжі, зайнятими рашистами - чомусь немає екстрених відключень.
Тільки запитайте в чернігівчан, як у них зі світлом. Чи Чернігів - то якась інша Україна?
показати весь коментар
05.10.2025 14:35 Відповісти
от коли в ліфті застряг після десятої, і телефон розряджений, ото я понімаю.
але, це все фейк!
показати весь коментар
05.10.2025 14:40 Відповісти
В Запорожье сегодня, после прилета фейковых дронов и ракет, полгорода без света. Все збс.
показати весь коментар
05.10.2025 14:52 Відповісти
Тобто, сьогодні чотири години я сидів без світла, бо мені так схотілося.
показати весь коментар
05.10.2025 15:14 Відповісти
Фейк, це те, що пищуть про не відключення, не влучання, не припинення енергопостачання!
ФЕЙК, це вся z-елена "влада", бо нічого не зробила до осені, щоб не було блекаутів!
Й доречі, тотальні відключення на Львівщині, Харківщині, Київщині, Сумщені, Вінничені теж ФЕЙК, біс Вас забери!?!
НЕ ВІРТЕ ВСЬОМУ ЦЬОМУ ЛАЙНУ!
ЧЕРНІГІВЩИНА Й ЧАСТКОВО КИЇВЩЕНА ЗНЕСТРУМЛЕНІ!
показати весь коментар
05.10.2025 15:40 Відповісти
За фейки треба КАРАТИ на ділі, а за невиконання посадовими особами з Урядового кварталу, з 2019 року, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок робити за 4 роки,, надати у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
показати весь коментар
05.10.2025 15:41 Відповісти
В Киеве есть отключения. Редко и не долго, но и без предупреждения.
показати весь коментар
05.10.2025 15:48 Відповісти
 
 