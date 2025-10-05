Поширювана у соцмережах інформація про екстрені відключення світла по всій країні є фейком, - Міненерго

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

про це повідомляє Міненерго.

Так, зазначається, що для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.



"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції.

Шахраї таким чином намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію", - розповіли в міністерстві.

У Міненерго наголошують, що актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах ваших місцевих обленерго: "Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго у вашому регіоні".

