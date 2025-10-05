УКР
Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго

обстріл

Вночі 5 жовтня війська РФ завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

"Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атаковано підприємство та енергооб’єкт у Чернігові: вирують пожежі, є аварійні знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми.

Автор: 

Запоріжжя (2411) обстріл (31191) Чернігів (832) енергетика (2717) Запорізька область (4149) Міненерго (1469) Чернігівська область (1086) Запорізький район (287) Чернігівський район (86)
Коментувати
Сортувати:
Відповідь вже була? Пів-маскви без світла?
05.10.2025 11:46 Відповісти
Патужні будуть фламінгами лякать.
05.10.2025 11:58 Відповісти
Вимагаю адекватних відповідей, чекаю коли не менше 10ти обласних центрів московіі будуть без електрики…. Чи діждусь?
05.10.2025 11:58 Відповісти
Нє.
Володя зачитав з листочка, скільки він нарахував ракет і шахедів під час обстрілу к@ц@п@ми України та які наслідки спричинив цей обстріл.
Потім, смертельно втомлений пішов на ланч.
Сьогодні на ланч буде скумбрія по 8 гривень, за рецептом від Лєнки.
05.10.2025 12:01 Відповісти
 
 