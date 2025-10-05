Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго
Вночі 5 жовтня війська РФ завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.
"Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми.
