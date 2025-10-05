УКР
Атаковано підприємство та енергооб’єкт у Чернігові: вирують пожежі, є аварійні знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакували об’єкти інфраструктури на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

"Ситуацію контролюють відповідні служби", - додали в ДСНС.

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

За даними ОВА, Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту - пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста - аварійні відключення світла.

Чернігів після обстрілу
Чернігів після обстрілу

Як зазначається, Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.

У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

"Продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження" - інформує очільник області В'ячеслав Чаус.

+5
Во - во! Ці "спасителі" України і їхні батьки, свого часу "захистили" свої батьківщини, як цей тип Афганістан, абрахамія - частку Грузії Абхазію, далі шлейф з умєрових, куницьких, міндічів та другої наволочі, а зараз на чолі з зєрмаками "захищають" Україну.
показати весь коментар
05.10.2025 10:07 Відповісти
+3
Всі владні мовчать за Чернігівщину, Сумщину , Харківщину, Запоріжжя і Херсон.
А ці області знищують метр за метром, завдяки бездіяльності припіздента
Знову немає чим платити зарплати військовим. Певно в кожному місті не вистачає мобільних груп ППО для відстрілу ********.
показати весь коментар
05.10.2025 09:48 Відповісти
+3
показати весь коментар
05.10.2025 10:00 Відповісти
Воронєж....Курск...Смолєнск...Твєрь....В них все прекрасно.
показати весь коментар
05.10.2025 09:45 Відповісти
Щоб не було парекрасно,потрібнеі масовані ракетні удару,в перемішку з дронамиюОдними дронами.їм не завдаш великої шкоди.
показати весь коментар
05.10.2025 10:32 Відповісти
Фламінги з Паляницями вже на старті?
показати весь коментар
05.10.2025 11:16 Відповісти
Вже летять.
показати весь коментар
05.10.2025 11:26 Відповісти
Особи з Урядового кварталу, під орудою гончарука та шмигаля, оцінюють наслідки своєї бездіяльності згідно з Регламентом КМУ, з 2019 року!!??
Слідчим ГПУ СБУ САП НАБУ БЕБ ….., треба лише виконати свої обов'язки та паперово оформити усе те, що бачуть і знають Українці, з 2019 року!!!
Оманську це теж знають, татаров їм пояснив, про статтю 28 ККУ та інші!!!
показати весь коментар
05.10.2025 11:18 Відповісти
Мобільних груп ППО вистачало і раніше вони збивали більший % шахедів, але ж їх почали відправляти в піхоту замість того, щоб збільшувати їх кількість пропорційно до росту кількості шахедів...

Варто стимулювати людей мобілізуватися у групи ППО. Думаю, багато хто б пішов, якби знав, що потрапить туди, а не в піхоту.
показати весь коментар
05.10.2025 09:54 Відповісти
зе!поц гундосив про київ!
про чернигів львів запоріжжя.... нічого не гундосив.
так шо, чекаємо поки в києві зникне світло.
показати весь коментар
05.10.2025 09:59 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 10:00 Відповісти
****** брехлива і корумпована💩💩💩💩
показати весь коментар
05.10.2025 10:41 Відповісти
"Вирують" пожежі, це звичайно епічно, але що до 2022 року та з 2022 року "владою" z-елених було зроблено, що б не було всього цього!?!
Ах, ну зівсно ж так, як сказав якось "величний фельдмаршал" фо-Голобородько, - так пожежники ДСНС у всьому винні, не квапляться на пожежі!
показати весь коментар
05.10.2025 10:07 Відповісти
Гарний репортаж ДСНС. Я прямо заспокоївся - якщо орки розхерачать підстанцію чи тец - браві пожежники все погасять.
показати весь коментар
05.10.2025 10:32 Відповісти
 
 