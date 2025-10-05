Атаковано підприємство та енергооб’єкт у Чернігові: вирують пожежі, є аварійні знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ знову атакували об’єкти інфраструктури на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.
"Ситуацію контролюють відповідні служби", - додали в ДСНС.
За даними ОВА, Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту - пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста - аварійні відключення світла.
Як зазначається, Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.
У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.
"Продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження" - інформує очільник області В'ячеслав Чаус.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слідчим ГПУ СБУ САП НАБУ БЕБ ….., треба лише виконати свої обов'язки та паперово оформити усе те, що бачуть і знають Українці, з 2019 року!!!
Оманську це теж знають, татаров їм пояснив, про статтю 28 ККУ та інші!!!
А ці області знищують метр за метром, завдяки бездіяльності припіздента
Знову немає чим платити зарплати військовим. Певно в кожному місті не вистачає мобільних груп ППО для відстрілу ********.
Варто стимулювати людей мобілізуватися у групи ППО. Думаю, багато хто б пішов, якби знав, що потрапить туди, а не в піхоту.
про чернигів львів запоріжжя.... нічого не гундосив.
так шо, чекаємо поки в києві зникне світло.
Ах, ну зівсно ж так, як сказав якось "величний фельдмаршал" фо-Голобородько, - так пожежники ДСНС у всьому винні, не квапляться на пожежі!