Атаковано підприємство та енергооб’єкт у Чернігові: вирують пожежі, є аварійні знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакували об’єкти інфраструктури на Чернігівщині.

Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

"Ситуацію контролюють відповідні служби", - додали в ДСНС.







За даними ОВА, Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту - пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста - аварійні відключення світла.





Як зазначається, Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.

У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

"Продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження" - інформує очільник області В'ячеслав Чаус.

