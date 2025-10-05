Атаковано предприятие и энергообъект в Чернигове: бушуют пожары, есть аварийные отключения электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ снова атаковали объекты инфраструктуры на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

"Ситуацию контролируют соответствующие службы", - добавили в ГСЧС.







По данным ОГА, Чернигов атаковали "шахеды". Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета - пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света.





Как отмечается, Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали.

В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

"Продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", - информирует глава области Вячеслав Чаус.

