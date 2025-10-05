РУС
2 221 11

Атаковано предприятие и энергообъект в Чернигове: бушуют пожары, есть аварийные отключения электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ снова атаковали объекты инфраструктуры на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

"Ситуацию контролируют соответствующие службы", - добавили в ГСЧС.

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Также читайте: Атака РФ на Львов: часть города без света, бушуют пожары. Горожан просят закрыть окна (обновлено). ФОТО

По данным ОГА, Чернигов атаковали "шахеды". Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета - пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света.

Чернигов после обстрела
Чернигов после обстрела

Как отмечается, Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали.

В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

"Продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", - информирует глава области Вячеслав Чаус.

обстрел (29849) Чернигов (928) энергетика (2636) Черниговская область (1305) Черниговский район (84)
+3
05.10.2025 10:00 Ответить
+3
Во - во! Ці "спасителі" України і їхні батьки, свого часу "захистили" свої батьківщини, як цей тип Афганістан, абрахамія - частку Грузії Абхазію, далі шлейф з умєрових, куницьких, міндічів та другої наволочі, а зараз на чолі з зєрмаками "захищають" Україну.
05.10.2025 10:07 Ответить
+2
Всі владні мовчать за Чернігівщину, Сумщину , Харківщину, Запоріжжя і Херсон.
А ці області знищують метр за метром, завдяки бездіяльності припіздента
Знову немає чим платити зарплати військовим. Певно в кожному місті не вистачає мобільних груп ППО для відстрілу ********.
05.10.2025 09:48 Ответить
Воронєж....Курск...Смолєнск...Твєрь....В них все прекрасно.
05.10.2025 09:45 Ответить
Щоб не було парекрасно,потрібнеі масовані ракетні удару,в перемішку з дронамиюОдними дронами.їм не завдаш великої шкоди.
05.10.2025 10:32 Ответить
Фламінги з Паляницями вже на старті?
05.10.2025 11:16 Ответить
Всі владні мовчать за Чернігівщину, Сумщину , Харківщину, Запоріжжя і Херсон.
А ці області знищують метр за метром, завдяки бездіяльності припіздента
Знову немає чим платити зарплати військовим. Певно в кожному місті не вистачає мобільних груп ППО для відстрілу ********.
05.10.2025 09:48 Ответить
Мобільних груп ППО вистачало і раніше вони збивали більший % шахедів, але ж їх почали відправляти в піхоту замість того, щоб збільшувати їх кількість пропорційно до росту кількості шахедів...

Варто стимулювати людей мобілізуватися у групи ППО. Думаю, багато хто б пішов, якби знав, що потрапить туди, а не в піхоту.
05.10.2025 09:54 Ответить
зе!поц гундосив про київ!
про чернигів львів запоріжжя.... нічого не гундосив.
так шо, чекаємо поки в києві зникне світло.
05.10.2025 09:59 Ответить
05.10.2025 10:00 Ответить
Во - во! Ці "спасителі" України і їхні батьки, свого часу "захистили" свої батьківщини, як цей тип Афганістан, абрахамія - частку Грузії Абхазію, далі шлейф з умєрових, куницьких, міндічів та другої наволочі, а зараз на чолі з зєрмаками "захищають" Україну.
05.10.2025 10:07 Ответить
****** брехлива і корумпована💩💩💩💩
05.10.2025 10:41 Ответить
"Вирують" пожежі, це звичайно епічно, але що до 2022 року та з 2022 року "владою" z-елених було зроблено, що б не було всього цього!?!
Ах, ну зівсно ж так, як сказав якось "величний фельдмаршал" фо-Голобородько, - так пожежники ДСНС у всьому винні, не квапляться на пожежі!
05.10.2025 10:07 Ответить
Гарний репортаж ДСНС. Я прямо заспокоївся - якщо орки розхерачать підстанцію чи тец - браві пожежники все погасять.
показать весь комментарий
