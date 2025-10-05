Атаковано предприятие и энергообъект в Чернигове: бушуют пожары, есть аварийные отключения электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО
Войска РФ снова атаковали объекты инфраструктуры на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.
"Ситуацию контролируют соответствующие службы", - добавили в ГСЧС.
По данным ОГА, Чернигов атаковали "шахеды". Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета - пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света.
Как отмечается, Нежинщина также оказалась под ударом беспилотников. Поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали.
В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.
"Продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", - информирует глава области Вячеслав Чаус.
А ці області знищують метр за метром, завдяки бездіяльності припіздента
Знову немає чим платити зарплати військовим. Певно в кожному місті не вистачає мобільних груп ППО для відстрілу ********.
Варто стимулювати людей мобілізуватися у групи ППО. Думаю, багато хто б пішов, якби знав, що потрапить туди, а не в піхоту.
про чернигів львів запоріжжя.... нічого не гундосив.
так шо, чекаємо поки в києві зникне світло.
Ах, ну зівсно ж так, як сказав якось "величний фельдмаршал" фо-Голобородько, - так пожежники ДСНС у всьому винні, не квапляться на пожежі!