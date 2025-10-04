Массированные атаки РФ на Черниговскую область: в ОВА заявили, что усиливают ПВО. ФОТО

Сейчас Черниговская ОВА работает над усилением ПВО в области из-за системных российских обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем с военным командованием. Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - уточнил он.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под обстрелами находились 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах и Чернигове. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, начался пожар.

Также читайте: Взрыв прогремел в Чернигове на фоне атаки "шахедов"

Также Чаус напомнил, что ночью враг во время очередной дроновой атаки повредил несколько важных объектов электроснабжения в Чернигове. По данным облэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезаживлению. Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.

"В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет). Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым громадам и городам будут облегчения", - говорится в сообщении.

