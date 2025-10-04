РУС
Массированные атаки РФ на Черниговскую область: в ОВА заявили, что усиливают ПВО. ФОТО

Сейчас Черниговская ОВА работает над усилением ПВО в области из-за системных российских обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем с военным командованием. Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - уточнил он.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под обстрелами находились 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах и Чернигове. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, начался пожар.

Также читайте: Взрыв прогремел в Чернигове на фоне атаки "шахедов"

Также Чаус напомнил, что ночью враг во время очередной дроновой атаки повредил несколько важных объектов электроснабжения в Чернигове. По данным облэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезаживлению. Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Черниговская область после обстрела

"В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет). Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым громадам и городам будут облегчения", - говорится в сообщении.

Верещучка, з керівниками ОДА, з умеровим і РНБОУ, вчасно підготовили енергетичну інфраструктуру з 2019 року??
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм

ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
04.10.2025 10:23 Ответить
А навіщо поспішати, ще ж залишились якісь підстанції... Чи вже все знищили і тепер можно "посилювати"?
04.10.2025 10:29 Ответить
Ситуація на Чернігівщині станом на 2 жовтня 2025

https://www.facebook.com/yaroved/posts/3420148451459938?ref=embed_post
04.10.2025 10:40 Ответить
Посилюють ППО коли рашисти вже знищили всі підстанції? Да не поспішайте вже
04.10.2025 10:46 Ответить
Як казав один, якщо вже обісрався то вже не біжи до туалету бо тільки розтрясеш. Потрібно до кожної підстанції прив'язати по одному місцевому чиновнику. Тільки тоді щось може ця влада буде щось робити
04.10.2025 10:49 Ответить
Оце швидкість реагування.Люди тут пишуть з початку війни,що там диряве ПВО і владі нарешті дійшло.Невже то не ІПСО було про диряве ПВО,чи перевірка була на ІПСО довго?Це просто *******.Влада для дебілів,на яку вони заслуговують
04.10.2025 11:13 Ответить
 
 