Массированные атаки РФ на Черниговскую область: в ОВА заявили, что усиливают ПВО. ФОТО
Сейчас Черниговская ОВА работает над усилением ПВО в области из-за системных российских обстрелов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем с военным командованием. Задача ОВА - добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", - уточнил он.
По данным ОВА, за прошедшие сутки под обстрелами находились 15 населенных пунктов в трех территориальных громадах и Чернигове. В Новгород-Северском ударные дроны попали по нежилому зданию, начался пожар.
Также Чаус напомнил, что ночью враг во время очередной дроновой атаки повредил несколько важных объектов электроснабжения в Чернигове. По данным облэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики приступили к перезаживлению. Также ночью россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.
"В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет). Энергетики делают все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. По некоторым громадам и городам будут облегчения", - говорится в сообщении.
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
https://www.facebook.com/yaroved/posts/3420148451459938?ref=embed_post