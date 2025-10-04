РУС
РУС
1 072 5

Враг нанес удар по объектам электроснабжения Черниговщины: около 50 тысяч потребителей остались без света. ФОТО

Из-за атаки рашистов повреждены несколько важных электрообъектов, около 50 тысяч потребителей остались без света. Работы по восстановлению продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

"Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В компании отметили, что энергетики уже приступили к их перезаживлению. В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.

"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет)", - добавили в "Черниговоблэнерго".

По информации ГСЧС Украины, сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Чернигов (924) Тарифы на электроэнергию (2213) отключение света (438) Черниговская область (1300) Черниговский район (80)
Зеля, де адекватна відповідь по рашистській енергетиці? Туши моцкву як і обіцяв, брехло.
04.10.2025 09:45 Ответить
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
04.10.2025 10:20 Ответить
у Бєлгороді ще дві ТЕЦ працює.
04.10.2025 09:57 Ответить
Винесуть на чернігівщині перейдуть да сумщини потім до харківщини і далі. Почали сукки працювати методично не розпорошуясь. Ze, сучий син, де відповідь де фламінго? На південь політіли бо вже прохолодно та жовтень?
04.10.2025 10:03 Ответить
 
 