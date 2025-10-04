Враг нанес удар по объектам электроснабжения Черниговщины: около 50 тысяч потребителей остались без света. ФОТО

Из-за атаки рашистов повреждены несколько важных электрообъектов, около 50 тысяч потребителей остались без света. Работы по восстановлению продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

"Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергетики уже приступили к их перезаживлению. В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.

"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет)", - добавили в "Черниговоблэнерго".

По информации ГСЧС Украины, сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

