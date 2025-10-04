Враг нанес удар по объектам электроснабжения Черниговщины: около 50 тысяч потребителей остались без света. ФОТО
Из-за атаки рашистов повреждены несколько важных электрообъектов, около 50 тысяч потребителей остались без света. Работы по восстановлению продолжаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".
"Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что энергетики уже приступили к их перезаживлению. В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.
"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет)", - добавили в "Черниговоблэнерго".
По информации ГСЧС Украины, сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
