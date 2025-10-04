Ворог вдарив по об’єктах електропостачання Чернігівщини: близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. ФОТО
Через атаки рашистів пошкоджено кілька важливих електрооб’єктів, близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. Роботи з відновлення тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Чернігівобленерго".
"Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що енергетики вже приступили до їхнього перезаживлення. Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).
"Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три — немає)", - додали в "Чернігівобленерго".
За інформацією ДСНС України, наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.
