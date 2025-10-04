УКР
Ворог вдарив по об’єктах електропостачання Чернігівщини: близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. ФОТО

Через атаки рашистів пошкоджено кілька важливих електрооб’єктів, близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. Роботи з відновлення тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Чернігівобленерго".

"Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вже приступили до їхнього перезаживлення. Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).

"Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три — немає)",  - додали в "Чернігівобленерго".

За інформацією ДСНС України, наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Чернігів (828) електроенергія (6388) відключення світла (1119) Чернігівська область (1084) Чернігівський район (85)
Зеля, де адекватна відповідь по рашистській енергетиці? Туши моцкву як і обіцяв, брехло.
04.10.2025 09:45 Відповісти
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
04.10.2025 10:20 Відповісти
у Бєлгороді ще дві ТЕЦ працює.
04.10.2025 09:57 Відповісти
Винесуть на чернігівщині перейдуть да сумщини потім до харківщини і далі. Почали сукки працювати методично не розпорошуясь. Ze, сучий син, де відповідь де фламінго? На південь політіли бо вже прохолодно та жовтень?
04.10.2025 10:03 Відповісти
Фламінго там,де і бойовий лазер здатний збивати літаки..Зелені підари методично знищують Україну з 19 року..
04.10.2025 12:12 Відповісти
Ну - і де дзеркальна відповідь??? Чи удари по НПЗ це і є вона?
04.10.2025 10:42 Відповісти
50тис.споживачів-це мінімум 200тис.людей..Як назло, осінь в Україні аномально холодна..
04.10.2025 12:07 Відповісти
 
 