Ворог вдарив по об’єктах електропостачання Чернігівщини: близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. ФОТО

Через атаки рашистів пошкоджено кілька важливих електрооб’єктів, близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла. Роботи з відновлення тривають.

"Сьогодні вночі рашисти здійснили справжній акт геноциду населення Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вже приступили до їхнього перезаживлення. Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).

"Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три — немає)", - додали в "Чернігівобленерго".

За інформацією ДСНС України, наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

