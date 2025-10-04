Масовані атаки РФ на Чернігівщину: в ОВА заявили, що посилюють ППО. ФОТО
Наразі Чернігівська ОВА працює над посилення ППО в області через системні російські обстріли.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо із військовим командуванням. Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - уточнив він.
За даними ОВА, минулої доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, здійнялась пожежа.
Також Чаус нагадав, що вночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігові. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення. Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.
"В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
https://www.facebook.com/yaroved/posts/3420148451459938?ref=embed_post
Захопили владу в Чернігові а лад навести не можуть.Цікаво скільки ці два діячи вже витратили грошей на захист енергетики?