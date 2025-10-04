УКР
Масовані атаки РФ на Чернігівщину: в ОВА заявили, що посилюють ППО. ФОТО

Наразі Чернігівська ОВА працює над посилення ППО в області через системні російські обстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо із військовим командуванням. Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - уточнив він.

За даними ОВА, минулої доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, здійнялась пожежа.

Також Чаус нагадав, що вночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігові. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення. Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Чернігівщина після обстрілу

"В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення", - йдеться у повідомленні.

+3
А навіщо поспішати, ще ж залишились якісь підстанції... Чи вже все знищили і тепер можно "посилювати"?
04.10.2025 10:29 Відповісти
+1
Верещучка, з керівниками ОДА, з умеровим і РНБОУ, вчасно підготовили енергетичну інфраструктуру з 2019 року??
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм

ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
04.10.2025 10:23 Відповісти
Коментувати
Дути щоки про незламність, і розповідати про дрони перехоплювачи…
04.10.2025 11:34 Відповісти
Ситуація на Чернігівщині станом на 2 жовтня 2025

https://www.facebook.com/yaroved/posts/3420148451459938?ref=embed_post
04.10.2025 10:40 Відповісти
Посилюють ППО коли рашисти вже знищили всі підстанції? Да не поспішайте вже
04.10.2025 10:46 Відповісти
Як казав один, якщо вже обісрався то вже не біжи до туалету бо тільки розтрясеш. Потрібно до кожної підстанції прив'язати по одному місцевому чиновнику. Тільки тоді щось може ця влада буде щось робити
04.10.2025 10:49 Відповісти
Чауса,Брижинського .З усіма їх заступниками.
Захопили владу в Чернігові а лад навести не можуть.Цікаво скільки ці два діячи вже витратили грошей на захист енергетики?
04.10.2025 12:01 Відповісти
Оце швидкість реагування.Люди тут пишуть з початку війни,що там диряве ПВО і владі нарешті дійшло.Невже то не ІПСО було про диряве ПВО,чи перевірка була на ІПСО довго?Це просто *******.Влада для дебілів,на яку вони заслуговують
04.10.2025 11:13 Відповісти
Три роки просрали, а тепер, коли все знищене, схаменулися?..
04.10.2025 11:46 Відповісти
Займалися усуненням законно обраної влади.
04.10.2025 12:02 Відповісти
 
 