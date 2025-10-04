Масовані атаки РФ на Чернігівщину: в ОВА заявили, що посилюють ППО. ФОТО

Наразі Чернігівська ОВА працює над посилення ППО в області через системні російські обстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо із військовим командуванням. Задача ОВА - додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", - уточнив він.

За даними ОВА, минулої доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, здійнялась пожежа.

Також Чаус нагадав, що вночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігові. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення. Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

"В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає). Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення", - йдеться у повідомленні.

