Враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Ночью 5 октября войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что повлекло обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

"Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы.

+7
Відповідь вже була? Пів-маскви без світла?
05.10.2025 11:46 Ответить
+1
Вимагаю адекватних відповідей, чекаю коли не менше 10ти обласних центрів московіі будуть без електрики…. Чи діждусь?
05.10.2025 11:58 Ответить
+1
Нє.
Володя зачитав з листочка, скільки він нарахував ракет і шахедів під час обстрілу к@ц@п@ми України та які наслідки спричинив цей обстріл.
Потім, смертельно втомлений пішов на ланч.
Сьогодні на ланч буде скумбрія по 8 гривень, за рецептом від Лєнки.
05.10.2025 12:01 Ответить
Відповідь вже була? Пів-маскви без світла?
05.10.2025 11:46 Ответить
Патужні будуть фламінгами лякать.
05.10.2025 11:58 Ответить
Не знаю чи фламінго будуть ефективні, у орків є реб, ми не маємо навиків розробки систем орієнтування по рельєфу, також детальних гіс раші. Друга проблема там багато авіації, а крилаті ракети замітна ціль у порівнянні з малими беспілотниками.

Щось поблизу можливо повезе атакувати і 1-2 долетять десь далеко, якщо орки просплять, але щоб ефективно атакувати дальні цілі, необхідно розробляти балістику або масово клепати дешеві беспілотники як це роблять орки.
Просто у масовій війні беспілотників вони виграють, у них більше території де розмістити.
05.10.2025 12:34 Ответить
Не буде відповіді, тому що орки почнуть атакувати тоді нашу еліту.

У нас немає фактично оборони, є імітація. От візьмем реальну війну другу світову, скільки взаємних замахів було між нацистами, совєтами та західними силами. Там була реальна війна.

Ці всі удари по НПЗ можливо і дошкуляють оркам, але вони більше для медійного ефекту, один дрон може зробити хорошу пожежу і є з чим вийти в маси. Але воно швидко локалізується і враховуючи запаси палива в резервуарах на нафтобазах, то якоїсь ефективності не дає.

Якщо б цілеспрямовано туди полетіла з різних напрямків сотня дронів і спалила колони та резервуари, то відновлення б зайняло місяці і тоді б була дійсно ефективність.
05.10.2025 12:27 Ответить
Я теж підозрюю що ***** пригрозило що вдарить по Кончазаспі якщо Україна буде у відповідь відключати рашистам світло
05.10.2025 12:34 Ответить
Вимагаю адекватних відповідей, чекаю коли не менше 10ти обласних центрів московіі будуть без електрики…. Чи діждусь?
05.10.2025 11:58 Ответить
Нє.
Володя зачитав з листочка, скільки він нарахував ракет і шахедів під час обстрілу к@ц@п@ми України та які наслідки спричинив цей обстріл.
Потім, смертельно втомлений пішов на ланч.
Сьогодні на ланч буде скумбрія по 8 гривень, за рецептом від Лєнки.
05.10.2025 12:01 Ответить
Керівники Уряду, гончарук-шмигаль з міністрами КМУ дубілєтом-немчиновим, а керовніки Міненерго, з ротою держсекретарів, мабуть, завчасно та фахово виконали
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
05.10.2025 12:15 Ответить
Генпрокурор та керовніки СБУ НАБУ САП БЕБ ……, теж виконують свої функціональні обов'язки, а не тільки вказівки з ОПУ Оманського!?!?!
05.10.2025 12:17 Ответить
Особливо курвить "розповів Зеленський".Кому?Що?Тім кого бомбили?Пораненим,загиблим?Кому?Боневтік на конференції,він так бачить свое місто у війні.Тупий англійський король під час світової війни разом з пришелепкуватим У.Черчиллем відмовились з Лондону виїжджати.До речи,там у місті загинуло близко 40тис.людей.
05.10.2025 12:32 Ответить
Чому ми не б'ємо по енергетиці рашистів? Чи Зеля готує Україну до капітуляції?
05.10.2025 12:33 Ответить
В де Наєм і 8 мільярдів, які він мав використати для побудови захисних споруд? Чи при цій владі головне пообіцяти і вкрасти?
05.10.2025 12:34 Ответить
 
 