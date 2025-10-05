Враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго
Ночью 5 октября войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, в результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что повлекло обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.
"Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - говорится в сообщении.
Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось поблизу можливо повезе атакувати і 1-2 долетять десь далеко, якщо орки просплять, але щоб ефективно атакувати дальні цілі, необхідно розробляти балістику або масово клепати дешеві беспілотники як це роблять орки.
Просто у масовій війні беспілотників вони виграють, у них більше території де розмістити.
У нас немає фактично оборони, є імітація. От візьмем реальну війну другу світову, скільки взаємних замахів було між нацистами, совєтами та західними силами. Там була реальна війна.
Ці всі удари по НПЗ можливо і дошкуляють оркам, але вони більше для медійного ефекту, один дрон може зробити хорошу пожежу і є з чим вийти в маси. Але воно швидко локалізується і враховуючи запаси палива в резервуарах на нафтобазах, то якоїсь ефективності не дає.
Якщо б цілеспрямовано туди полетіла з різних напрямків сотня дронів і спалила колони та резервуари, то відновлення б зайняло місяці і тоді б була дійсно ефективність.
Володя зачитав з листочка, скільки він нарахував ракет і шахедів під час обстрілу к@ц@п@ми України та які наслідки спричинив цей обстріл.
Потім, смертельно втомлений пішов на ланч.
Сьогодні на ланч буде скумбрія по 8 гривень, за рецептом від Лєнки.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text