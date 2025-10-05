Враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Ночью 5 октября войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что повлекло обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

"Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы.