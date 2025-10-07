В Киеве работает ПВО: над городом ударный дрон

Утром 7 октября 2025 года в Киеве слышны взрывы. Работает ПВО по вражескому ударному дрону.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!" - отметил он.

Отметим, что сейчас в Киеве и ряде районов Киевской области объявлена воздушная тревога.

Больше информации относительно утренней дроновой атаки РФ на данный момент не известно.

