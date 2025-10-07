РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
924 7

В Киеве работает ПВО: над городом ударный дрон

шахед

Утром 7 октября 2025 года в Киеве слышны взрывы. Работает ПВО по вражескому ударному дрону.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!" - отметил он.

Отметим, что сейчас в Киеве и ряде районов Киевской области объявлена воздушная тревога.

Больше информации относительно утренней дроновой атаки РФ на данный момент не известно.

Киев (26185) ПВО (3168) дроны (4981)
То збийте його нах! - над Конча Заспою - ділов то
07.10.2025 08:37 Ответить
бидло дуже просто розпізнати - воно ненавидить кончазаспу - все по леніну - класова ненависть
07.10.2025 09:15 Ответить
Продвинутий - був хоч один удар по Кончі?
07.10.2025 09:19 Ответить
в на халєру туди бити ? там з 22го нікого немає
07.10.2025 09:20 Ответить
А шо збивати жилими домами - нехай залізо на голови валиться?
07.10.2025 09:23 Ответить
Навряд чи за 1 БЛА буде п.тривога у Києві.
07.10.2025 08:57 Ответить
дают абы только давать ту тревогу,из киевлян никто уже внимания не обращает на таких залетных ...ну потрещали мвг с браунинга над святошино,тот все равно транзитом летел
07.10.2025 09:03 Ответить
 
 