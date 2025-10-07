В Киеве работает ПВО: над городом ударный дрон
Утром 7 октября 2025 года в Киеве слышны взрывы. Работает ПВО по вражескому ударному дрону.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!" - отметил он.
Отметим, что сейчас в Киеве и ряде районов Киевской области объявлена воздушная тревога.
Больше информации относительно утренней дроновой атаки РФ на данный момент не известно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий07.10.2025 08:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksiy Tym
показать весь комментарий07.10.2025 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий07.10.2025 09:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksiy Tym
показать весь комментарий07.10.2025 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий07.10.2025 09:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Misha Kvakin #469784
показать весь комментарий07.10.2025 08:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
chelsea man
показать весь комментарий07.10.2025 09:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль