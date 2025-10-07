У Києві працює ППО: над містом ударний дрон

Зранку 7 жовтня 2025 року у Києві чути вибухи. Працює ППО по ворожому ударному дрону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!", - зауважив він.

Зазначимо, що наразі у Києві та низці районів Київщини оголошено повітряну тривогу.

Більше інформації щодо ранкової дронової атаки РФ на цю мить не відомо.

