У Києві працює ППО: над містом ударний дрон
Зранку 7 жовтня 2025 року у Києві чути вибухи. Працює ППО по ворожому ударному дрону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!", - зауважив він.
Зазначимо, що наразі у Києві та низці районів Київщини оголошено повітряну тривогу.
Більше інформації щодо ранкової дронової атаки РФ на цю мить не відомо.
