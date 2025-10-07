УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
1 141 8

У Києві працює ППО: над містом ударний дрон

шахед

Зранку 7 жовтня 2025 року у Києві чути вибухи. Працює ППО по ворожому ударному дрону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!", - зауважив він.

Зазначимо, що наразі у Києві та низці районів Київщини оголошено повітряну тривогу.

Більше інформації щодо ранкової дронової атаки РФ на цю мить не відомо.

Автор: 

Київ (20252) ППО (3613) дрони (5930)
То збийте його нах! - над Конча Заспою - ділов то
показати весь коментар
07.10.2025 08:37 Відповісти
бидло дуже просто розпізнати - воно ненавидить кончазаспу - все по леніну - класова ненависть
показати весь коментар
07.10.2025 09:15 Відповісти
Продвинутий - був хоч один удар по Кончі?
показати весь коментар
07.10.2025 09:19 Відповісти
в на халєру туди бити ? там з 22го нікого немає
показати весь коментар
07.10.2025 09:20 Відповісти
А шо збивати жилими домами - нехай залізо на голови валиться?
показати весь коментар
07.10.2025 09:23 Відповісти
Льовочкині та багатирьова з клюєвими і литвинами, оцінили твою турботу за їх майно та безпеку у Конче Зеспі!!
Можливо, і пляшку олії подарують, щоб не на суху….
показати весь коментар
07.10.2025 10:01 Відповісти
Навряд чи за 1 БЛА буде п.тривога у Києві.
показати весь коментар
07.10.2025 08:57 Відповісти
дают абы только давать ту тревогу,из киевлян никто уже внимания не обращает на таких залетных ...ну потрещали мвг с браунинга над святошино,тот все равно транзитом летел
показати весь коментар
07.10.2025 09:03 Відповісти
 
 