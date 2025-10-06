Київ спрямує на мобільні укриття кошти, які райадміністрації не змогли використати на ремонт сховищ, - Кличко

Міська влада Києва сьогодні розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Розміщення таких споруд стало можливим після того, як держава нарешті чітко сформулювала вимоги до мобільних укриттів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Нарешті наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці. Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне — визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що мобільні укриття можуть встановлювати в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні.

На облаштування мобільних захисних споруд передовсім будуть перенаправлені кошти, які місто виділило на укриття, але районні державні адміністрації не використали за призначенням.

"На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт. Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймі з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості", - наголосив мер столиці.

Він закликав прискорити реалізацію проектів, пов’язаних з укриттями. Зволікання в таких критично важливих для киян питаннях є злочинним і неприпустимим, підкреслив мер.

Кличко нагадав, що питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста. За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. На ці кошти відремонтовано майже 2000 укриттів, повідомив мер.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що після зміни порядку призначення голів РДА міська влада втратила важелі впливу на них. За його словами, райони фактично перетворилися на окремі князівства, що призводить до розбалансування влади в Києві і внесення хаосу в управління столицею.

