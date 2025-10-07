РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
318 1

Россия перебрасывает подразделения на ВОТ Запорожья и Херсонщины, - Силы обороны юга

зсу,ліс

Российские оккупационные войска перебросили несколько подразделений на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей для восстановления и боевого слаживания.

Об этом в эфире сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди переброшенных подразделений есть подразделения воздушно-десантных войск, которые пострадали в боях и сейчас проходят этапы восстановления и подготовки к штурмовым действиям малыми группами пехоты и тактики просачивания.

Волошин добавил, что оккупанты также перемещают личный состав штурмовых групп с отдаленных позиций на передовые, однако достаточного сосредоточения сил и средств для масштабного прорыва пока не зафиксировано.

Спикер отметил, что прогнозировать возможные действия врага сложно из-за динамичности ситуации на поле боя, но Силы обороны Украины пока не обнаружили признаков подготовки к масштабным атакам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Запорожская область (3617) Силы обороны юга (452) Херсонская область (5277)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо все про бойових дій викладати в Інтернет, щоб ху....лостанці знали що їх чекає та прийняли рішення. Або нашим кермачам треба похизуватися
показать весь комментарий
07.10.2025 12:28 Ответить
 
 