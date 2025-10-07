Россия перебрасывает подразделения на ВОТ Запорожья и Херсонщины, - Силы обороны юга

Российские оккупационные войска перебросили несколько подразделений на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей для восстановления и боевого слаживания.

Об этом в эфире сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди переброшенных подразделений есть подразделения воздушно-десантных войск, которые пострадали в боях и сейчас проходят этапы восстановления и подготовки к штурмовым действиям малыми группами пехоты и тактики просачивания.

Волошин добавил, что оккупанты также перемещают личный состав штурмовых групп с отдаленных позиций на передовые, однако достаточного сосредоточения сил и средств для масштабного прорыва пока не зафиксировано.

Спикер отметил, что прогнозировать возможные действия врага сложно из-за динамичности ситуации на поле боя, но Силы обороны Украины пока не обнаружили признаков подготовки к масштабным атакам.

