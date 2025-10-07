УКР
Новини Бойові дії на півдні
522 1

Росія перекидає підрозділи на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, - Сили оборони півдня

зсу,ліс

Російські окупаційні війська перекинули кілька підрозділів на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей для відновлення та бойового злагодження.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед перекинутих підрозділів є підрозділи повітряно-десантних військ, які постраждали в боях і зараз проходять етапи відновлення та підготовки до штурмових дій малими групами піхоти і тактики просочування.

Волошин додав, що окупанти також переміщують особовий склад штурмових груп з віддалених позицій на передові, проте достатнього зосередження сил і засобів для масштабного прориву наразі не зафіксовано.

Речник зазначив, що прогнозувати можливі дії ворога складно через динамічність ситуації на полі бою, але Сили оборони України наразі не виявили ознак підготовки до масштабних атак.

Автор: 

Запорізька область (4160) Сили оборони півдня (477) Херсонська область (6274)
Навіщо все про бойових дій викладати в Інтернет, щоб ху....лостанці знали що їх чекає та прийняли рішення. Або нашим кермачам треба похизуватися
показати весь коментар
07.10.2025 12:28 Відповісти
 
 