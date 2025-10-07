Ситуация на южном направлении фронта имеет определенные тенденции к обострению, - Силы обороны

Российские оккупанты нарастили количество ударов на южном направлении фронта, ситуация имеет определенные тенденции к обострению.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация у нас довольно непростая, и она имеет определенные тенденции к обострению. Это проявляется в том, что за минувшие сутки противник несколько увеличил количество и ударов дронами-камикадзе, и артиллерийских обстрелов, и не только позиций Сил обороны Украины, но и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктов, а также увеличил количество боеприпасов, которые он применяет во время этих обстрелов", - отметил он.

В то же время, сказал Волошин, за минувшие сутки на юге зафиксировано несколько меньше боевых столкновений, чем на некоторых других направлениях.

Также, по словам спикера, на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Степное российские оккупанты снова применили в своем штурме мотоциклы, однако успеха не имели, понесли потери и отошли.

Больше читайте в нашем Telegram-канале