Ситуація на південному напрямку фронту має певні тенденції до загострення, - Сили оборони

Російські окупанти наростили кількість ударів на південному напрямку фронту, ситуація має певні тенденції до загострення.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у нас доволі непроста, і вона має певні тенденції до загострення. Це виявляється в тому, що за минулу добу противник дещо збільшив кількість і ударів дронами-камікадзе, і артилерійських обстрілів, і не лише позицій Сил оборони України, а й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, а також збільшив кількість боєприпасів, які він застосовує під час цих обстрілів", - зазначив він.

Водночас, сказав Волошин, протягом минулої доби на півдні зафіксовано дещо менше бойових зіткнень, ніж на деяких інших напрямках.

Також, за словами речника, на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Степове російські окупанти знову застосували у своєму штурмі мотоцикли, проте успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі