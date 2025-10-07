УКР
Новини Бойові дії на півдні
1 024 5

Ситуація на південному напрямку фронту має певні тенденції до загострення, - Сили оборони

На півдні є тенденція до загострення: що кажуть в Силах оборони?

Російські окупанти наростили кількість ударів на південному напрямку фронту, ситуація має певні тенденції до загострення.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у нас доволі непроста, і вона має певні тенденції до загострення. Це виявляється в тому, що за минулу добу противник дещо збільшив кількість і ударів дронами-камікадзе, і артилерійських обстрілів, і не лише позицій Сил оборони України, а й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, а також збільшив кількість боєприпасів, які він застосовує під час цих обстрілів", - зазначив він.

Водночас, сказав Волошин, протягом минулої доби на півдні зафіксовано дещо менше бойових зіткнень, ніж на деяких інших напрямках.

Також, за словами речника, на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Степове російські окупанти знову застосували у своєму штурмі мотоцикли, проте успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

бойові дії (4729) Сили оборони півдня (477)
Сортувати:
В перекладі - просто жопа?
07.10.2025 12:08 Відповісти
"жопа" пишеться із двома "П"
07.10.2025 12:11 Відповісти
Не просто, а велика. І судячи з усього, стопорнути її не можливо.
07.10.2025 12:15 Відповісти
Ща потужний удар фламінгами та паляницями швидко заспокоїть кацапське загострення.💪
07.10.2025 12:33 Відповісти
Тільки перевели Драпатого звідти. Можливо варто його призначити головнокомандувачем?
07.10.2025 12:39 Відповісти
 
 