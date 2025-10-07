РУС
Новости
Индиец, завербованный россиянами, сдался в плен ВСУ: "Я не хотел воевать, я хотел сбежать". ВИДЕО

В плен украинским военным попал 22-летний гражданин Индии по имени Маджоти. Он согласился служить в российской армии, чтобы избежать семилетнего заключения.

Об этом сообщили в 63 отдельной механизированной бригаде, передает Цензор.НЕТ.

По словам пленного, в России он находился на учебе, но его осудили "из-за наркотиков". Впоследствии ему предложили подписать контракт с армией РФ вместо отбывания наказания. Маджоти согласился, надеясь избежать тюрьмы, но уже через три дня на фронте решил сдаться украинским военным.

Он отметил, что прошел всего 16 дней подготовки, а после конфликта с командиром добровольно подошел к украинским позициям и сложил оружие.

"Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что я не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать", - рассказал пленный.

Маджоти также заявил, что не желает возвращаться в Россию и просит разрешить ему вернуться на родину, в Индию.

Индия (475) плен (2715)
Так в Індії йому за найманство "світить" тривалий термін, а тюрми в Індії ще те "задоволення".
07.10.2025 12:48 Ответить
а в кацапії що йому світить за добровільну здачу в полон ?
07.10.2025 13:12 Ответить
"могут павтарить" й послати знову на нуль
07.10.2025 13:17 Ответить
 
 