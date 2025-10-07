Индиец, завербованный россиянами, сдался в плен ВСУ: "Я не хотел воевать, я хотел сбежать". ВИДЕО

В плен украинским военным попал 22-летний гражданин Индии по имени Маджоти. Он согласился служить в российской армии, чтобы избежать семилетнего заключения.

Об этом сообщили в 63 отдельной механизированной бригаде, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ликвидировали 50 оккупантов, еще 8 захватили в плен в селе Сичневое на Днепропетровщине. ВИДЕО

По словам пленного, в России он находился на учебе, но его осудили "из-за наркотиков". Впоследствии ему предложили подписать контракт с армией РФ вместо отбывания наказания. Маджоти согласился, надеясь избежать тюрьмы, но уже через три дня на фронте решил сдаться украинским военным.

Он отметил, что прошел всего 16 дней подготовки, а после конфликта с командиром добровольно подошел к украинским позициям и сложил оружие.

"Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что я не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать", - рассказал пленный.

Маджоти также заявил, что не желает возвращаться в Россию и просит разрешить ему вернуться на родину, в Индию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ