Правоохранители задержали скандально известного "авторитета" Квасова (Фармазона)

В Днепропетровской области полиция арестовала двух "авторитетных" криворожских бизнесменов Александра Квасова (Фармазон) и его приспешника Дмитрия Хроменюка (Интеллигент). Они обвиняются в создании преступной группировки, пытках, вымогательстве денег и других преступлениях. Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на тг-канал "Свои".

Сотрудники Главного Национальной полиции в Днепропетровской области провели спецоперацию одновременно в Киеве и Кривом Роге. Были задержаны два "авторитетных" криворожских бизнесменов - Александра Квасова и Дмитрия Хроменюка, более известных в криминальной среде как Фармазон и Интеллигент. Уголовное производство открыли по статье 255 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за организацию иерархического объединения с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме создания преступной группировки, подельников обвиняют в пытках, вымогательстве денег и других преступлениях. Сейчас они в изоляторе временного содержания. Проверяется их причастность к рэкету и незаконному обороту наркотиков.

Квасов и Хроменюк уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей. В мае 2025 года было возбуждено производство № 12025041750000618 (ч.1 ст.115, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 УК) за сделки с контрафактными товарами. Среди которых значилось производство поддельного алкоголя, сигарет и топлива на нелегальных заправках. Также в рамках производств № 12025042140000647, № 12025041750000618 рассматривались случаи вымогательства денег, пыток и похищения людей. Журналистские расследования неоднократно приводили факты рейдерских захватов чужого имущества, махинаций с землей и документами со стороны Квасова (Фармазона) и его группировки.

Инкриминировали ему и связь с криминальным российским бизнесом и агентурой ФСБ. Квасов считался также приближенным к криминальному авторитету по прозвищу Ариец - уроженцем Севастополя Владимиром Щегольковым, который недавно был объявлен в розыск за дезертирство из рядов ВСУ и незаконное пересечение государственной границы. Сейчас Квасов (Фармазон) и Дмитрий Хроменюк (Интеллигент) задержаны провоохорянцами и находятся в изоляторе временного содержания. Во время задержания у них изъяты деньги и оружие. Вскоре обоим изберут меру пресечения.