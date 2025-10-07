Правоохоронці затримали скандально відомого "авторитета" Квасова (Фармазона)

У Дніпропетровській області поліція заарештувала двох "авторитетних" криворізьких бізнесменів Олександра Квасова (Фармазон) та його поплічника Дмитра Хроменюка (Інтелігент). Вони звинувачуються у створенні злочинного угруповання, катуванні, вимаганні грошей та інших злочинах. Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на тг-канал "Свої".

Співробітники Головного Національної поліції в Дніпропетровській області провели спецоперацію одночасно у Києві та Кривому Розі. Було затримано двох "авторитетних" криворізьких бізнесменів - Олександра Квасова та Дмитра Хроменюка, більш відомих у кримінальному середовищі як Фармазон та Інтелігент. Кримінальне провадження відкрили за статтею 255 Кримінального кодексу України , яка передбачає відповідальність за організацію ієрархічного об'єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Окрім створення злочинного угруповання, подільників звинувачують у катуваннях, вимаганні грошей та інших злочинах. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання. Перевіряється їхня причетність до рекету та незаконного обігу наркотиків.

Квасов та Хроменюк вже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. У травні 2025 року було порушено провадження № 12025041750000618 (ч.1 ст.115, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК) за оборудки із контрафактними товарами. Серед яких значилося виробництво підробного алкоголю, цигарок та пального на нелегальних заправках. Також в межах проваджень № 12025042140000647, № 12025041750000618 розглядалися випадки вимагання грошей, катування та викрадення людей. Журналістські розслідування неодноразово наводили факти рейдерських захоплень чужого майна, махінацій із землею та документами з боку Квасова (Фармазона) та його угруповання.

Інкримінували йому і зв'язок із кримінальним російським бізнесом ти агентурою ФСБ. Квасов вважався також наближеним до кримінального авторитета на прізвисько Арієць - уродженцем Севастополя Володимиром Щегольковим, який нещадавно був оголошений у розшук за дезертирство з лав ЗСУ та незаконного перетину державного кордону. Наразі Квасов (Фармазон) та Дмитро Хроменюк (Інтелігент) затримані провоохорянцями і перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Під час затримання в них вилучено гроші та зброю. Незабаром обом оберуть запобіжний захід.