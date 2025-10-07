В Киеве пройдет Марафон несокрушимости: половина взносов пойдет на ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

11-12 октября в столице состоится Киевский марафон Несокрушимости-2025, который в этом году имеет важную социальную составляющую - половина регистрационных взносов будет передана на нужды Сил специальных операций ВСУ.

Марафон пройдет в формате массового старта в столице и в онлайн-режиме для тех, кто хочет присоединиться из любой точки мира. В программе - индивидуальные старты на 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, эстафета 4×10 км, детские забеги и "ветеранская десятка".

Впервые стартовав в 2010 году, марафон ежегодно собирает десятки тысяч участников из Украины и мира. Единственным исключением стал 2022 год, когда из-за полномасштабного вторжения марафон не состоялся. За эти годы забег превратился в символ силы, единства и несокрушимости украинцев, а также солидарности международного сообщества.

В прошлом году он объединил 10 тысяч 200 участников. Это военные, ветераны, которые проходят реабилитацию, дети, бегуны-любители и профессионалы. За участие в забеге участники донатили. За два дня марафона организаторам удалось собрать 10 миллионов гривен благотворительных взносов, большинство из этой суммы пошло на поддержку ВСУ.

В этом году на марафоне ожидается не меньшее количество участников.

Генеральным партнером забега стал ПриватБанк. Как отмечают в финучреждении, это - часть социальной ответственности банка и инструмент для построения внутренней культуры. В прошлом году команда ПриватБанка была самой большой корпоративной командой марафона. В забеге приняло участие почти 300 работников.

"Я бегал до войны стандартно 5-10 километров. Время от времени, под настроение, мог пробежать 15 километров или 21 километр. Бегал и когда уже служил, до ранения, - рассказал в комментарии "Цензор. НЕТ" ветеран, руководитель департамента корпоративного бизнеса ПриватБанка Максим Высоцкий, - Например, в одном из сел на Запорожском направлении был неплохой маршрут, чтобы пробежать семь километров. Поэтому, когда было время и нормальная погода, бегал".

До полномасштабного вторжения Максим Высоцкий тоже работал в банковском секторе, сделал успешную карьеру. Но стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала присоединился к подразделению территориальной обороны, которое воевало на Киевщине. Затем служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Защищал Харьковскую область, участвовал в наступательных действиях на Запорожском направлении. Был командиром взвода БПЛА, работал на ночных бомберах.

В конце ноября 2023 года получил минно-взрывную травму, в результате которой потерял конечность. После многочисленных операций, реабилитации, протезирования он вернулся в свою воинскую часть - принимал участие в Курской операции, воевал под Волчанском, а в мае этого года демобилизовался и вернулся на работу в банк.

"Если бы не было проблем с коленом, которые мешали делать определенные движения на протезе, ходить научился бы быстрее, - рассказывает он. - Если колено осталось, у человека нет лишнего веса, то за несколько недель можно спокойно стать на протез и начать делать базовые вещи. Я немного дольше помучился, потому что колено оказалось слабое, и более трех недель ушло на то, чтобы его закачать. А когда выписывался из реабилитационного центра, 8 тысяч шагов в день спокойно делал. Сейчас понемногу тренируюсь бегать, поэтому зарегистрировался на минимальную дистанцию - 1,6 километров. Я больше сейчас стараюсь ходить на дистанции в 5-7 километров. Но все равно хочу попробовать пробежать, чтобы для себя понять, как оно. Кроме того, я стараюсь быть примером для таких ребят, как я, которые получили тяжелые ранения. Чтобы они поняли, что ампутация - это не конец. На самом деле, она, как это ни странно может звучать, дает дополнительные возможности. Например, мест назад я вернулся из США, где мы с другими ветеранами провели неделю в специальном центре адаптивных видов спорта, которые рассчитаны на людей с инвалидностью. Это и ампутации, и отсутствие зрения. Мы там в горы ходили, на различных водных видах транспорта тренировались, был также веревочный лагерь. Это показывает, что ты много вещей можешь. Для этого нужно желание и определенный уровень тренировки".

Еще одна участница команды ПриватБанка - Дарья Соколова, признается, что мечтает когда-то пробежать марафон в родном городе, который сейчас в оккупации.

"Я родом из Бердянска, там бегала со своими собаками, тренировала их к выставкам. Но тренироваться сама начала год назад, когда впервые узнала о Киевском марафоне Несокрушимости, - рассказывает она и добавляет, - Сейчас бегаю четыре раза в неделю, присоединилась к беговому клубу Tverdokhleb Team в Днепре. А участие в Киевском марафоне Несокрушимости - это посвящение родному городу Бердянску. Городу, в котором я выросла и пережила самые счастливые моменты своей жизни. Сейчас моя мечта - побегать в родном городе со своей любимой овчаркой, которая там, к сожалению, осталась. Пробежаться косой. Надеюсь, что придет время, когда это реализуется. Нынешний забег для меня - это испытание своего тела. Хочется пережить это ощущение, когда ты пробежал уже эту дистанцию в 21 километр и осознаешь, что ты это можешь.

Атмосфера Киевского марафона Несокрушимости - особенная. Это событие собрало совершенно разных людей, из разных сфер жизни, с разными судьбами. Очень рада, что организаторы адаптировали Киевский марафон несокрушимости для людей с инклюзивностью.

В целом бег не только помогает поддерживать ментальное здоровье и физическую форму. Он дал мне новых друзей, новый круг общения, мощную поддержку команды".

Во время марафона будет действовать тематическое пространство "ССО Рекрутинг" в партнерстве с БФ "Полк Святослава Хороброго": будет работать "Кав'ярня для хоробрих", где можно сделать донат и поддержать армию;

будет действовать полевой лагерь, где все желающие смогут узнать больше о службе в ССО и стать частью военно-патриотического сообщества.