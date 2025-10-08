Рашисты атаковали Одесскую область "шахедами": повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар
Российские оккупанты в ночь на 8 октября атаковали Одесский район "шахедами".
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Так, враг ударил ударными беспилотниками, в результате чего повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение.
Возник пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.
