Новости Обстрелы Одесчины
492 1

Рашисты атаковали Одесскую область "шахедами": повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар

РФ атаковала Одесскую область шахидами. Что известно о последствиях?

Российские оккупанты в ночь на 8 октября атаковали Одесский район "шахедами".

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг ударил ударными беспилотниками, в результате чего повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение.

Возник пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

обстрел (29901) Одесская область (3864) Шахед (1538) Одесский район (306)
Кацапи підтримують темп нальотів. А у нас вилетіли раз і пішли на неділю в гараж нові збирати. Зате розмови-потужніше нІкуди.
08.10.2025 09:00 Ответить
 
 