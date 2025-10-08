УКР
Новини Обстріли Одещини
531 1

Рашисти атакували Одещину "шахедами": пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа

РФ атакувала Одещину шахедами. Що відомо про наслідки?

Російські окупанти в ніч на 8 жовтня атакували Одеський район "шахедами".

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог вдарив ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено скління адмінбудівлі об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення.

Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

обстріл (31245) Одеська область (3530) Шахед (1542) Одеський район (322)
Кацапи підтримують темп нальотів. А у нас вилетіли раз і пішли на неділю в гараж нові збирати. Зате розмови-потужніше нІкуди.
08.10.2025 09:00 Відповісти
 
 