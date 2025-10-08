531 1
Рашисти атакували Одещину "шахедами": пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа
Російські окупанти в ніч на 8 жовтня атакували Одеський район "шахедами".
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Так, ворог вдарив ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено скління адмінбудівлі об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення.
Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.
