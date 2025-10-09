РУС
Масштабные пожары и 5 пострадавших: РФ атаковала Одесскую область "шахедами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска ночью атаковали Одесскую область беспилотниками, в результате чего возникли масштабные пожары.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара пострадали 5 человек.

Горели два жилых дома, админздание, автозаправочная станция. Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

Глава ОВА Кипер заявил, что без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов.

Атака шахидов на Одесскую область: масштабные пожары
