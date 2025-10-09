1 020 0
Масштабные пожары и 5 пострадавших: РФ атаковала Одесскую область "шахедами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские войска ночью атаковали Одесскую область беспилотниками, в результате чего возникли масштабные пожары.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского удара пострадали 5 человек.
Горели два жилых дома, админздание, автозаправочная станция. Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.
Глава ОВА Кипер заявил, что без электроснабжения осталось более 30 тыс. абонентов.
