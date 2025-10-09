РУС
Рада одобрила решение Зеленского о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию

Подразделения ВМС ВСУ отправят за границу. Рада поддержала указ

Верховная Рада одобрила указ президента о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

Решение поддержали 282 голосами.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке.

Президент предлагает парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства:

в Турецкую Республику:

  • корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьман Іван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

  • противоминный корабль "Черкаси" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Чернігів" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Маріуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мелітополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Генічеськ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

