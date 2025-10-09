УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Закон про направлення ЗСУ за кордон
1 355 7

Рада схвалила рішення Зеленського про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Британії

Підрозділи ВМС ЗСУ відправлять за кордон. Рада підтримала указ

Верховна Рада схвалила указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 282 голосами.

"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: Як у ЄС: Рада ухвалила закон про створення Виплатної агенції для фермерів

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:

до Турецької Республіки:

  • корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15254) законопроєкт (3731) ЗСУ (7985)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пощастило декому.
показати весь коментар
09.10.2025 12:17 Відповісти
щось не зовсім зрозуміло - відбивати будемо в них ту зброю чи як?
показати весь коментар
09.10.2025 12:29 Відповісти
чи ця "необхідність" спецом створена для синків кола оп-и, щоб люди не не нарікали, що їхні діти не воюють?
показати весь коментар
09.10.2025 12:31 Відповісти
по нормальному хліборобів - комбайнерів та трактористів теж потрібно відправити на зберігання до партнерів .
показати весь коментар
09.10.2025 12:34 Відповісти
Сидят несут службу там уже несколько лет эти подразделения и вот, внезапно, их "направили" . Всякое случается, как говорится...
показати весь коментар
09.10.2025 13:07 Відповісти
 
 