Рада схвалила рішення Зеленського про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини та Британії
Верховна Рада схвалила указ президента про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 282 голосами.
"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України", - йдеться в пояснювальній записці.
Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:
до Турецької Республіки:
- корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
Сидятнесут службу там уже несколько лет эти подразделения и вот, внезапно, их "направили" . Всякое случается, как говорится...