Украинская делегация на следующей неделе отправится в США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе украинская переговорная команда отправится в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х.

Делегацию возглавят премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, визит запланирован на начало следующей недели. В составе делегации также будет уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Среди главных тем переговоров - противовоздушная оборона, энергетика, санкционная политика, переговорный процесс и вопрос замороженных российских активов.

Президент также прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа, отметив, что тот стремится к прекращению войны и поддерживает диалог с Киевом.

"Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что сегодня на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог и у нас теплые отношения на разных уровнях", - подчеркнул Зеленский.

