РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11741 посетитель онлайн
Новости Визит делегации Украины в США
620 10

Украинская делегация на следующей неделе отправится в США, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе украинская переговорная команда отправится в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х.

Делегацию возглавят премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, визит запланирован на начало следующей недели. В составе делегации также будет уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Среди главных тем переговоров - противовоздушная оборона, энергетика, санкционная политика, переговорный процесс и вопрос замороженных российских активов.

Президент также прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа, отметив, что тот стремится к прекращению войны и поддерживает диалог с Киевом.

"Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что сегодня на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог и у нас теплые отношения на разных уровнях", - подчеркнул Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22185) США (28027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
😳 що знову? Без дєрмака ніяк! 🤬
показать весь комментарий
09.10.2025 12:44 Ответить
+4
Відеозв'язок вже не діє? Чи аби куди, лиш би за державний кошт?
показать весь комментарий
09.10.2025 12:46 Ответить
+1
Ні, щоб мар'яну безуглу направити керівником делегації, а замом їй прилаштувати рому іванісова.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😳 що знову? Без дєрмака ніяк! 🤬
показать весь комментарий
09.10.2025 12:44 Ответить
Відеозв'язок вже не діє? Чи аби куди, лиш би за державний кошт?
показать весь комментарий
09.10.2025 12:46 Ответить
Туди ракети від русні не долітають
показать весь комментарий
09.10.2025 12:55 Ответить
Ні, щоб мар'яну безуглу направити керівником делегації, а замом їй прилаштувати рому іванісова.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:47 Ответить
На лыжах! Через Северный полюс. так больше толка будет, заметят.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:49 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 12:52 Ответить
Все прекрасно понимают, кто там главный в этом дуэте. США "очень " понравится. Все збс.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:53 Ответить
Заряджаємо все, запасаємося водою і т.д. - раз вава на гастролі, значить, буде масований ракетний обстріл.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:06 Ответить
Ото влаштувався! Катається за державний кошт тупо почесати язиком.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:08 Ответить
ФСБ вимагає від Єрмака освіжити розвіддані в США?
показать весь комментарий
09.10.2025 13:33 Ответить
 
 