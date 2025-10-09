УКР
Візит делегації України до США
559 10

Українська делегація наступного тижня вирушить до США, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня українська переговорна команда вирушить до Сполучених Штатів.

Про це поввідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х.

Делегацію очолять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За словами Зеленського, візит заплановано на початок наступного тижня. У складі делегації також буде уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Серед головних тем переговорів - протиповітряна оборона, енергетика, санкційна політика, переговорний процес і питання заморожених російських активів.

Президент також прокоментував позицію американського лідера Дональда Трампа, зазначивши, що той прагне припинення війни та підтримує діалог із Києвом.

"Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог і в нас теплі відносини на різних рівнях", - наголосив Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25742) США (24470)
Топ коментарі
+5
😳 що знову? Без дєрмака ніяк! 🤬
09.10.2025 12:44 Відповісти
+4
Відеозв'язок вже не діє? Чи аби куди, лиш би за державний кошт?
09.10.2025 12:46 Відповісти
+1
Ні, щоб мар'яну безуглу направити керівником делегації, а замом їй прилаштувати рому іванісова.
09.10.2025 12:47 Відповісти
Туди ракети від русні не долітають
09.10.2025 12:55 Відповісти
На лыжах! Через Северный полюс. так больше толка будет, заметят.
09.10.2025 12:49 Відповісти
09.10.2025 12:52 Відповісти
Все прекрасно понимают, кто там главный в этом дуэте. США "очень " понравится. Все збс.
09.10.2025 12:53 Відповісти
Заряджаємо все, запасаємося водою і т.д. - раз вава на гастролі, значить, буде масований ракетний обстріл.
09.10.2025 13:06 Відповісти
Ото влаштувався! Катається за державний кошт тупо почесати язиком.
09.10.2025 13:08 Відповісти
ФСБ вимагає від Єрмака освіжити розвіддані в США?
09.10.2025 13:33 Відповісти
 
 