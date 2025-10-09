Українська делегація наступного тижня вирушить до США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня українська переговорна команда вирушить до Сполучених Штатів.

Про це поввідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х.

Делегацію очолять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За словами Зеленського, візит заплановано на початок наступного тижня. У складі делегації також буде уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Серед головних тем переговорів - протиповітряна оборона, енергетика, санкційна політика, переговорний процес і питання заморожених російських активів.

Президент також прокоментував позицію американського лідера Дональда Трампа, зазначивши, що той прагне припинення війни та підтримує діалог із Києвом.

"Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог і в нас теплі відносини на різних рівнях", - наголосив Зеленський.

