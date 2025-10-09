РУС
159 2

Литва поддерживает создание "Стены дронов", но инициатива "очень сырая", - премьер Силиня

евика,силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала план Евросоюза по созданию "Стены дронов" вдоль восточной границы, но назвала инициативу "очень сырой".

Об этом она заявила в комментарии Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС должны обсудить проект "дорожной карты" реализации оборонной стратегии, в которую входит и создание "Стены дронов".

Силиня отметила, что пока детали проекта неизвестны, однако подчеркнула необходимость координации действий с другими европейскими странами.

"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - сказала премьер.

Литва (2622) дроны (5031) Силиня Эвика (6)
Сырая мягко сказано. Как они вообще себе это представляют?
09.10.2025 16:43 Ответить
Стіну ще не починали робити, а фундамент вже руйнується.
09.10.2025 16:56 Ответить
 
 