Литва поддерживает создание "Стены дронов", но инициатива "очень сырая", - премьер Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала план Евросоюза по созданию "Стены дронов" вдоль восточной границы, но назвала инициативу "очень сырой".
Об этом она заявила в комментарии Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС должны обсудить проект "дорожной карты" реализации оборонной стратегии, в которую входит и создание "Стены дронов".
Силиня отметила, что пока детали проекта неизвестны, однако подчеркнула необходимость координации действий с другими европейскими странами.
"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - сказала премьер.
