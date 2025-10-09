УКР
Литва підтримує створення "Стіни дронів", але ініціатива "дуже сира", - прем’єрка Сіліня

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня підтримала план Євросоюзу зі створення "Стіни дронів" уздовж східного кордону, але назвала ініціативу "дуже сирою".

Про це вона заявила в коментарі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС мають обговорити проєкт "дорожньої карти" реалізації оборонної стратегії, до якої входить і створення "Стіни дронів".

Сіліня зауважила, що наразі деталі проєкту невідомі, проте наголосила на необхідності координації дій з іншими європейськими країнами.

"Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загроза дронів поширюється не тільки на країни Балтії, але й на Копенгаген та інші країни Європи", - сказала прем’єрка.

Литва (2576) дрони (5964) Сіліня Евіка (5)
Сырая мягко сказано. Как они вообще себе это представляют?
09.10.2025 16:43
Стіну ще не починали робити, а фундамент вже руйнується.
09.10.2025 16:56
Опять путаете Литву и Латвию... 🤥 Исправьте заголовок плиз.
