Европа знает, что замороженные активы не вернутся в РФ, а будут использованы на восстановление Украины, - Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что в Европе достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов на восстановление Украины, а не на их возвращение России.

Об этом она сказала во время Рижской конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все в Европе имеют консенсус относительно того, что эти деньги не вернутся России. Как бы мы это ни называли, они должны быть использованы на восстановление и реконструкцию Украины. Это самое важное, с чем мы согласны. Остальное - вопрос техники", - отметила глава МИД Латвии.

Браже добавила, что механизм использования этих средств должны разработать специалисты и банкиры, которые уже предлагают свои решения. Она также поддержала инициативу Еврокомиссии по созданию механизма "репарационного кредита" для Украины на основе замороженных активов РФ.

