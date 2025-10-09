РУС
Европа знает, что замороженные активы не вернутся в РФ, а будут использованы на восстановление Украины, - Браже

байба,браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что в Европе достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов на восстановление Украины, а не на их возвращение России.

Об этом она сказала во время Рижской конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все в Европе имеют консенсус относительно того, что эти деньги не вернутся России. Как бы мы это ни называли, они должны быть использованы на восстановление и реконструкцию Украины. Это самое важное, с чем мы согласны. Остальное - вопрос техники", - отметила глава МИД Латвии.

Браже добавила, что механизм использования этих средств должны разработать специалисты и банкиры, которые уже предлагают свои решения. Она также поддержала инициативу Еврокомиссии по созданию механизма "репарационного кредита" для Украины на основе замороженных активов РФ.

Тоді чому ці активи заарештовані, а не конфісковані? Щоб і вашим, і нашим.
09.10.2025 17:37 Ответить
"Це дуже важлива інформація. Продовжуйте й надалі тримати нас в курсі."
09.10.2025 17:38 Ответить
Почему все эти дикие дауны тащат триллионы долларов в Европу? Какой в этом смысл, кроме желания сделать богаче Европу.
09.10.2025 17:52 Ответить
тех денег и на каплю не хватит на восстановление.
09.10.2025 18:25 Ответить
 
 