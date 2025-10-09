УКР
Європа знає, що заморожені активи не повернуться до РФ, а використають на відновлення України, - Браже

байба,браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що в Європі досягнуто згоди щодо використання заморожених російських активів на відновлення України, а не на їхнє повернення Росії.

Про це вона сказала під час Ризької конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі в Європі мають консенсус щодо того, що ці гроші не повернуться Росії. Як би ми це не називали, вони мають бути використані на відновлення та реконструкцію України. Це найважливіше, з чим ми погоджуємося. Решта - питання техніки", - зазначила глава МЗС Латвії.

Браже додала, що механізм використання цих коштів мають розробити фахівці та банкіри, які вже пропонують свої рішення. Вона також підтримала ініціативу Єврокомісії щодо створення механізму "репараційного кредиту" для України на основі заморожених активів РФ.

Європа (2071) росія (68307) заморожені активи (660)
Тоді чому ці активи заарештовані, а не конфісковані? Щоб і вашим, і нашим.
09.10.2025 17:37 Відповісти
"Це дуже важлива інформація. Продовжуйте й надалі тримати нас в курсі."
09.10.2025 17:38 Відповісти
Почему все эти дикие дауны тащат триллионы долларов в Европу? Какой в этом смысл, кроме желания сделать богаче Европу.
09.10.2025 17:52 Відповісти
тех денег и на каплю не хватит на восстановление.
09.10.2025 18:25 Відповісти
 
 