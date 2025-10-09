Європа знає, що заморожені активи не повернуться до РФ, а використають на відновлення України, - Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що в Європі досягнуто згоди щодо використання заморожених російських активів на відновлення України, а не на їхнє повернення Росії.

Про це вона сказала під час Ризької конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі в Європі мають консенсус щодо того, що ці гроші не повернуться Росії. Як би ми це не називали, вони мають бути використані на відновлення та реконструкцію України. Це найважливіше, з чим ми погоджуємося. Решта - питання техніки", - зазначила глава МЗС Латвії.

Браже додала, що механізм використання цих коштів мають розробити фахівці та банкіри, які вже пропонують свої рішення. Вона також підтримала ініціативу Єврокомісії щодо створення механізму "репараційного кредиту" для України на основі заморожених активів РФ.

