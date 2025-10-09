Атаки РФ на Днепропетровщину: вечером в Днепре раздавались взрывы, в Никопольском районе ранен мужчина, повреждены предприятие, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 9 октября российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского района Днепропетровщины, вечером взрывы раздавались в Днепре.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что вечером громко было в Днепре. Все детали выясняются.

В течение дня агрессор атаковал Никопольщину - райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую громады. Бил артиллерией и FPV-дронами.



Вследствие вражеских атак пострадал 68-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Повреждено предприятие. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и частный дом. Еще 4 дома - изуродованы. Побиты и хозяйственная постройка, линии электропередач.

