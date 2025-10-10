РУС
Массированный обстрел энергетики на Киевщине: без света - Бровары и Борисполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ракетами различных типов и ударными дронами, попал по энергетической инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"Сейчас обесточены около 28 000 семей в Броварском и Бориспольском районах. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения, а объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости, оснащенные всем необходимым для помощи населению. Работа координируется вместе со спасателями, полицией и местными властями для скорейшей стабилизации ситуации.

В Броварах атака повредила три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены, фасады многоэтажек посечены, выбиты окна. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Киевская область
Киевская область
Киевская область

Борисполь (774) Бровары (341) Киевская область (4396) обстрел (29929) Бориспольский район (45) Броварский район (34)
https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid028unFQ845gTRZsHozkLF5BCQoCW3nGB7ok11tVFSjSz1LK7LT7F1dP3NFiiEK8yCZl 5 ч. ·

Все як завжди - давно передбачувано та прогнозовано будь якою людиною, яка думає головою, а не дупою. І все одно для наших посадовців - чергові масовані точні удари по критичній інфраструктурі виявились "неочікуваними". Не пронесло, як вони реально думали, виводячи мільйони доларів за кордон, що вкрали на захисті енергетики та логістичної інфраструктури.
Одна атака на місто і все, світла немає. Ось і результат керування всієї купи "керманичів" всіх рівнів. Необучаємі пихаті довбні та крадії.
10.10.2025 08:26 Ответить
Zекурва, чому нема масованого удару по Москві? Своїх дружбанів не чипаєш?
10.10.2025 08:27 Ответить
10.10.2025 08:33 Ответить
10.10.2025 08:25 Ответить
Сегодня московиты от гребут! Солнце ликий вечерним видосиком расскажет им какой он грозный и какой страшный будет его ответ! Кстати, а где тот маджахед, что говорил о тройной защите электростанций?!
показать весь комментарий
10.10.2025 08:45 Ответить
Тупі пафосні дописи диванних експертів. Нехай "експерт" пояснить, як можна захистити ТЕЦ, окрім ППО, яка ніколи не дасть 100%. Суспільство деградує...
10.10.2025 08:57 Ответить
буржуї з 2022 надали нам овердохера обладнання для рознесення та приховування генерації енергії.
але все потонуло в унітазі міндіча!!!!
10.10.2025 09:28 Ответить
Zекурва, чому нема масованого удару по Москві? Своїх дружбанів не чипаєш?
10.10.2025 08:27 Ответить
Фламіндічі ще не зклепані
10.10.2025 08:39 Ответить
зклепані!
по 30 штук за зміну.
але, не пофарбовані.
зараз світовий дефіцит рожевої фарби. нема ніде.
10.10.2025 09:29 Ответить
Нелох думает, что его вечерние видосики намного страшней ракет!
10.10.2025 08:46 Ответить
10.10.2025 08:33 Ответить
Зате в нас вже до виборів готуються і крісла з чемоданами ділять
10.10.2025 09:13 Ответить
 
 