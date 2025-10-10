Массированный обстрел энергетики на Киевщине: без света - Бровары и Борисполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ракетами различных типов и ударными дронами, попал по энергетической инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"Сейчас обесточены около 28 000 семей в Броварском и Бориспольском районах. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения, а объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости, оснащенные всем необходимым для помощи населению. Работа координируется вместе со спасателями, полицией и местными властями для скорейшей стабилизации ситуации.

В Броварах атака повредила три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены, фасады многоэтажек посечены, выбиты окна. К счастью, пострадавших среди населения нет.

