Массированный обстрел энергетики на Киевщине: без света - Бровары и Борисполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ракетами различных типов и ударными дронами, попал по энергетической инфраструктуре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"Сейчас обесточены около 28 000 семей в Броварском и Бориспольском районах. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения, а объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости, оснащенные всем необходимым для помощи населению. Работа координируется вместе со спасателями, полицией и местными властями для скорейшей стабилизации ситуации.
В Броварах атака повредила три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены, фасады многоэтажек посечены, выбиты окна. К счастью, пострадавших среди населения нет.
Все як завжди - давно передбачувано та прогнозовано будь якою людиною, яка думає головою, а не дупою. І все одно для наших посадовців - чергові масовані точні удари по критичній інфраструктурі виявились "неочікуваними". Не пронесло, як вони реально думали, виводячи мільйони доларів за кордон, що вкрали на захисті енергетики та логістичної інфраструктури.
Одна атака на місто і все, світла немає. Ось і результат керування всієї купи "керманичів" всіх рівнів. Необучаємі пихаті довбні та крадії.
але все потонуло в унітазі міндіча!!!!
по 30 штук за зміну.
але, не пофарбовані.
зараз світовий дефіцит рожевої фарби. нема ніде.