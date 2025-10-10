МИД: Украина уверена в сохранении поддержки со стороны Франции несмотря на политический кризис

Украина убеждена, что несмотря на внутриполитические события во Франции, позиция Парижа по поддержке Киева в борьбе против российской агрессии останется неизменной.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, все ключевые французские министры, в частности глава МИД Жан-Ноэль Барро, сохраняют контакт с Украиной, продолжают выполнять свои функции и обеспечивают непрерывную координацию с Киевом.

"Надо учитывать, что во Франции поддержка Украины - это элемент общенационального консенсуса. Это поддерживают все ведущие политические силы и это дает нам уверенность в том, что стратегическая линия Франции на поддержку Украины сохраняется и будет сохраняться. У нас здесь нет каких-то беспокойств", - подчеркнул Тихий.

Политический кризис во Франции обострился 6 октября, когда новоназначенный премьер Себастьен Лекорню, соратник президента Эмманюэля Макрона, подал в отставку.

