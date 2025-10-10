МЗС: Україна впевнена у збереженні підтримки з боку Франції попри політичну кризу

Україна переконана, що попри внутрішньополітичні події у Франції, позиція Парижа щодо підтримки Києва в боротьбі проти російської агресії залишиться незмінною.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, усі ключові французькі міністри, зокрема глава МЗС Жан-Ноель Барро, зберігають контакт з Україною, продовжують виконувати свої функції та забезпечують безперервну координацію з Києвом.

"Треба враховувати, що у Франції підтримка України - це елемент загальнонаціонального консенсусу. Це підтримують усі провідні політичні сили і це дає нам впевненість у тому, що стратегічна лінія Франції на підтримку України зберігається і буде зберігатися. В нас тут немає якихось занепокоєнь", - наголосив Тихий.

Політична криза у Франції загострилася 6 жовтня, коли новопризначений прем’єр Себастьєн Лекорню, соратник президента Емманюеля Макрона, подав у відставку.

