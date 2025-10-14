РУС
Тройное убийство, совершенное украинцем в Кракове: полиция Польши опровергла фейк

В Польше украинец повредил зубами дверь полицейского автомобиля

В Польше распространяется очередная российская дезинформация - в соцсетях распространили ложную новость о якобы "тройном убийстве", совершенном украинцем в Кракове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

Полиция Малопольского воеводства 14 октября официально опровергла эту информацию, отметив, что событие не имело места. "В сети распространяется информация о якобы тройном убийстве, совершенном в Кракове лицом украинской национальности. Мы категорически опровергаем эту информацию!" - говорится в заявлении полиции.

Правоохранители также призвали граждан не распространять непроверенные сообщения и быть внимательными к источникам, из которых они получают информацию.

Ранее польское правительство предупреждало о росте количества российских дезинформационных кампаний, направленных на разжигание вражды к украинцам.

