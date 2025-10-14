УКР
Потрійне вбивство, скоєне українцем у Кракові: поліція Польщі спростувала фейк

У Польщі українець пошкодив зубами двері поліцейського авто

У Польщі шириться чергова російська дезінформація - у соцмережах поширили неправдиву новину про нібито "потрійне вбивство", скоєне українцем у Кракові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Малопольського воєводства.

Поліція Малопольського воєводства 14 жовтня офіційно спростувала цю інформацію, зазначивши, що подія не мала місця. "У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!" - йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці також закликали громадян не поширювати неперевірені повідомлення й бути уважними до джерел, з яких вони отримують інформацію.

Раніше польський уряд попереджав про зростання кількості російських дезінформаційних кампаній, спрямованих на розпалювання ворожнечі до українців.

