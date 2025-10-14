"Крылья ОМЕГИ" подорвали артиллерией оккупанта, скрывающегося в чаще. ВИДЕО
Спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии с помощью артиллерии ликвидировали российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прятался в зарослях, пока украинские дронари не обнаружили его - после корректировки огня захватчик был уничтожен.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
