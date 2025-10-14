"Крылья ОМЕГИ" подорвали артиллерией оккупанта, скрывающегося в чаще. ВИДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии с помощью артиллерии ликвидировали российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прятался в зарослях, пока украинские дронари не обнаружили его - после корректировки огня захватчик был уничтожен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях. ВИДЕО