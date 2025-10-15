РУС
РФ увеличила количество атак на Покровском направлении. Всего - 182 боестолкновения на передовой, - Генштаб ВСУ

Что происходит на фронте? В Генштабе ВСУ рассказали о боях

Силы обороны Украины провели 14 октября 182 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4429 обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Новоандреевка, Орехово, Новоданиловка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными аппаратами, средство противовоздушной обороны и два других важных объекта российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, применил 32 ракеты и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 164 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодезного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Торское и Колодязи.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещиевки, Торецка, Русина Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Червоный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филия и в направлении Покровска и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороное, Вербово, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малиевка, Ялта, Сичневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степного, Плавней и Степногорска.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

