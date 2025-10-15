Семьи погибших бойцов получили жилье от 3-го армейского корпуса

Третий армейский корпус Андрея Билецкого подарил пять квартир семьям погибших побратимов в Черкассах. Перед новым годом бойцы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 14 октября.

Квартиры для семей погибших военных

Кухарчук рассказал, что 14 октября, в день украинского вооруженного чина, Третий армейский корпус подарил 5 квартир родственникам погибших побратимов.

"Перед новым годом мы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку в Черкассах. Сама идея принадлежала Игорю Зайчуку, Андрею Билецкому и мне. Бросили клич по застройщикам, и лучшие условия предложил Альберт Норченко, договорились о 25 квартирах, но чтобы не ждать пока дом построится, Альберт Станиславович предложил выдать пять в уже готовом", - рассказал военный.

По его словам, в первую очередь жилье дали семьям погибших из Черкасской области: две - семьям погибших защитников "Азовстали", одну - семье летчика, который улетел на вертолете в оккупированный Мариуполь и две - семьям погибших бойцов Третьего армейского Корпуса.

"Выбирали путем жеребьевки. Ставим себе цель обеспечить жильем все наше Движение. Понимаю, что цель амбициозная, но мы - большая семья и за своих идем до конца. Спасибо всем, кто помогал и тем, кто не вставлял палки в колеса. С годовщиной создания УПА и 3 штурмовой!" - написал Дмитрий Кухарчук.