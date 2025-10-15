РУС
Семьи погибших бойцов получили жилье от 3-го армейского корпуса

Передача квартир семьям погибших

Третий армейский корпус Андрея Билецкого подарил пять квартир семьям погибших побратимов в Черкассах. Перед новым годом бойцы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 14 октября.

Квартиры для семей погибших военных

Кухарчук рассказал, что 14 октября, в день украинского вооруженного чина, Третий армейский корпус подарил 5 квартир родственникам погибших побратимов.

"Перед новым годом мы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку в Черкассах. Сама идея принадлежала Игорю Зайчуку, Андрею Билецкому и мне. Бросили клич по застройщикам, и лучшие условия предложил Альберт Норченко, договорились о 25 квартирах, но чтобы не ждать пока дом построится, Альберт Станиславович предложил выдать пять в уже готовом", - рассказал военный.

По его словам, в первую очередь жилье дали семьям погибших из Черкасской области: две - семьям погибших защитников "Азовстали", одну - семье летчика, который улетел на вертолете в оккупированный Мариуполь и две - семьям погибших бойцов Третьего армейского Корпуса.

"Выбирали путем жеребьевки. Ставим себе цель обеспечить жильем все наше Движение. Понимаю, что цель амбициозная, но мы - большая семья и за своих идем до конца. Спасибо всем, кто помогал и тем, кто не вставлял палки в колеса. С годовщиной создания УПА и 3 штурмовой!" - написал Дмитрий Кухарчук.

Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука
Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

Топ комментарии
+4
Самі комплектуйтеся. самі воюйте, самі дбайте за родини загиблих…

А державні структури на біса в нас існують (і розростаються)?
15.10.2025 11:01 Ответить
15.10.2025 11:01 Ответить
+3
І не питайте звідки у ні дня не працюючого Білецького фінансування.
15.10.2025 11:08 Ответить
15.10.2025 11:08 Ответить
+3
Це не питання військових. Це питання фінансування політичного проєкту під Білецького.

Невже Ви вважаєте, що вся ця реклама 3 ШБ на кожному паркані, постійні публікації та фотосесії зроблені на зарплатню бійців цієї бригади?
15.10.2025 11:19 Ответить
15.10.2025 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самі комплектуйтеся. самі воюйте, самі дбайте за родини загиблих…

А державні структури на біса в нас існують (і розростаються)?
15.10.2025 11:01 Ответить
15.10.2025 11:01 Ответить
у них інші завдання-красти,брехати,схемотозити,виводити та жалітися і переводити стрілки вразі ,,невдачі,,
15.10.2025 11:07 Ответить
15.10.2025 11:07 Ответить
"тут пахнет алкоголем і падшими женщінамі"
Лімонадний Джо

а ще - схематозом від ЗЄ та білецького !

Третя штурмова буде штиками ЗЄлі проти невдоволеного народу ?
свинки білецького невмирущі

.
15.10.2025 11:41 Ответить
15.10.2025 11:41 Ответить
І не питайте звідки у ні дня не працюючого Білецького фінансування.
15.10.2025 11:08 Ответить
15.10.2025 11:08 Ответить
справа добра,але стає питання -звідки у військових з передка грощі на новобудови,якби не оцінили в інстанціях що переплачують...
15.10.2025 11:09 Ответить
15.10.2025 11:09 Ответить
Це не питання військових. Це питання фінансування політичного проєкту під Білецького.

Невже Ви вважаєте, що вся ця реклама 3 ШБ на кожному паркані, постійні публікації та фотосесії зроблені на зарплатню бійців цієї бригади?
15.10.2025 11:19 Ответить
15.10.2025 11:19 Ответить
Або переформувати питання.
"Скільки корпусів в складі ЗСУ? Чи зустрічалися схожі досягнення у інших корпусів?"
15.10.2025 11:47 Ответить
15.10.2025 11:47 Ответить
"Чи висвітллють так наполегливо досягнення інших корпусів?"
15.10.2025 11:50 Ответить
15.10.2025 11:50 Ответить
За Азовом стоит Ахметов. Держу в курсе
15.10.2025 11:55 Ответить
15.10.2025 11:55 Ответить
Зелені та ОПЗЖ встановлюють анти рекорд -жодної допомоги фронту! ЛИШЕ КРАДІВНИЦТВО ТА АСФАЛЬТУВАННЯ!
15.10.2025 11:09 Ответить
15.10.2025 11:09 Ответить
Знав би ти як це тяжко, особливо списувати і ділиться
15.10.2025 11:18 Ответить
15.10.2025 11:18 Ответить
Це добре, але ви повинні воювати, а це держава повинна робити, а ви в неї вимагати, бо на ті гроші що пішли на квартири, могли забезпечити від загибелі своїх побратимів закупив дрони. А по сводках пройде що це зробила держава
15.10.2025 11:17 Ответить
15.10.2025 11:17 Ответить
 
 