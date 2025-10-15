УКР
Родини загиблих бійців отримали житло від 3 армійського корпусу

Передача квартир родинам загиблим

Третій армійський корпус Андрія Білецького подарував п'ять квартир родинам загиблих побратимів у Черкасах. Перед новим роком бійці вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук у Telegram 14 жовтня.

Квартири для родин загиблих військових

Кухарчук розповів, що 14 жовтня, у день українського збройного чину, Третій армійський корпус подарував 5 квартир родичам загиблих побратимів.

"Перед новим роком ми вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову у Черкасах. Сама ідея належала Ігорю Зайчуку, Андрію Білецькому і мені. Кинули клич по забудовниках, і найкращі умови запропонував Альберт Норченко, домовились про 25 квартир, але щоб не чекати поки будинок збудується, Альберт Станіславович запропонував видати п'ять у вже готовому", — розповів військовий.

За його словами, в першу чергу житло дали сім'ям загиблих з Черкаської області: дві — сім'ям загиблих захисників "Азовсталі", одну — сім'ї льотчика, який полетів на гелікоптері в окупований Маріуполь і дві — родинам загиблих бійців Третього армійського Корпусу.

"Обирали шляхом жеребкування. Ставимо собі за мету забезпечити житлом весь наш Рух. Розумію, що мета амбітна, але ми — велика сімʼя і за своїх йдемо до кінця. Дякую всім, хто допомагав і тим, хто не вставляв палки в колеса. З річницею створення УПА і 3 штурмової!" — написав Дмитро Кухарчук.

Скриншот допису Дмитра Кухарчука
Скриншот допису Дмитра Кухарчука

житло (1143) Черкаси (589) Черкаська область (145) Черкаський район (64) Третій армійський корпус (31)
Топ коментарі
+5
І не питайте звідки у ні дня не працюючого Білецького фінансування.
15.10.2025 11:08 Відповісти
+5
Це не питання військових. Це питання фінансування політичного проєкту під Білецького.

Невже Ви вважаєте, що вся ця реклама 3 ШБ на кожному паркані, постійні публікації та фотосесії зроблені на зарплатню бійців цієї бригади?
15.10.2025 11:19 Відповісти
+4
Самі комплектуйтеся. самі воюйте, самі дбайте за родини загиблих…

А державні структури на біса в нас існують (і розростаються)?
15.10.2025 11:01 Відповісти
Самі комплектуйтеся. самі воюйте, самі дбайте за родини загиблих…

А державні структури на біса в нас існують (і розростаються)?
15.10.2025 11:01 Відповісти
у них інші завдання-красти,брехати,схемотозити,виводити та жалітися і переводити стрілки вразі ,,невдачі,,
15.10.2025 11:07 Відповісти
І не питайте звідки у ні дня не працюючого Білецького фінансування.
15.10.2025 11:08 Відповісти
справа добра,але стає питання -звідки у військових з передка грощі на новобудови,якби не оцінили в інстанціях що переплачують...
15.10.2025 11:09 Відповісти
Це не питання військових. Це питання фінансування політичного проєкту під Білецького.

Невже Ви вважаєте, що вся ця реклама 3 ШБ на кожному паркані, постійні публікації та фотосесії зроблені на зарплатню бійців цієї бригади?
15.10.2025 11:19 Відповісти
Або переформувати питання.
"Скільки корпусів в складі ЗСУ? Чи зустрічалися схожі досягнення у інших корпусів?"
15.10.2025 11:47 Відповісти
"Чи висвітллють так наполегливо досягнення інших корпусів?"
15.10.2025 11:50 Відповісти
За Азовом стоит Ахметов. Держу в курсе
15.10.2025 11:55 Відповісти
За Білецьким зараз стоїть Ахметов.
Білецький з 2014-го року ходить по руках і міняє напрямок "праведного гніву" відповідно.
15.10.2025 11:58 Відповісти
Да разницы нет, в любом случае очередное "новое" патриот лицо и организация для малолеток напичканая смесью шовинизма, мифологии с костяком из бандитов и решал. Новая "элита" Украины на следующие лет 20 минимум. Поэтому делать тут нечего после войны
15.10.2025 12:05 Відповісти
Зелені та ОПЗЖ встановлюють анти рекорд -жодної допомоги фронту! ЛИШЕ КРАДІВНИЦТВО ТА АСФАЛЬТУВАННЯ!
15.10.2025 11:09 Відповісти
Знав би ти як це тяжко, особливо списувати і ділиться
15.10.2025 11:18 Відповісти
Це добре, але ви повинні воювати, а це держава повинна робити, а ви в неї вимагати, бо на ті гроші що пішли на квартири, могли забезпечити від загибелі своїх побратимів закупив дрони. А по сводках пройде що це зробила держава
15.10.2025 11:17 Відповісти
 
 